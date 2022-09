Nel mezzo delle elezioni politiche, a Ferentino riecheggia il vociare della possibile candidatura per uno scranno alla Regione Lazio del sindaco (e presidente della Provincia di Frosinone) Antonio Pompeo. In ogni caso sindaco uscente Pompeo, dal momento che dopo due legislature consecutive non potrà ricandidarsi a primo cittadino di Ferentino nella primavera del 2023, in occasione delle prossime amministrative.

Ma qualora fosse confermata la sua presentazione alle regionali, dovrà dimettersi da sindaco in anticipo (a Natale?), esattamente nel momento in cui accetterà la designazione alla Pisana. A quel punto al timone del governo della città gli subentrerebbe il vicesindaco Lucia Di Torrice, che resterebbe in carica per una trentina di giorni, fino alla nomina del commissario prefettizio. Dopo di che seguirà normale amministrazione e Ferentino, "ingessata", aspetterà l'apertura delle urne, probabilmente ad aprile 2023.

L'altra novità arriva proprio dal versante campagna elettorale delle elezioni comunali. Secondo fonti attendibili si va verso la candidatura "unica" a sindaco del centrosinistra. Si tratterebbe di un nome capace di mettere tutti d'accordo, sia il seguito di Pompeo che quello di Fiorletta (i due in competizione… seppure nella stessa maggioranza amministrativa). Quel nome corrisponderebbe a Francesco Scalia già sindaco di Ferentino, ex presidente della Provincia di Frosinone ed ex parlamentare (Pd). Secondo i bene informati l'eventuale proposta dell'onorevole Scalia troverebbe il pieno consenso di Pompeo e convincerebbe Fiorletta a fare un passo indietro circa la sua aspirazione della candidatura a sindaco.

Uno scenario verosimile, anzi forse è l'unica soluzione per mettere tutti d'accordo nel centrosinistra di Ferentino (Scalia permettendo). Quanto a Pompeo, la non ricandidabilità a sindaco potrebbe averlo convinto ad intraprendere la via della Regione, attendiamo prossimi sviluppi. Comunque qualunque sarà la mossa di Pompeo, stante l'attaccamento indiscusso a Ferentino, continuerà in ogni caso a seguire da vicino tutto ciò contribuirà alla crescita della sua amata città.