Seggi chiusi, diffusi i primi exit poll. Alla Camera il centrodestra è tra il 41-45 %. Fratelli d'Italia, secondo Opinio Italia per Rai, è per ora il primo partito tra il 22-26 %, la Lega è ferma tra l'8.5-12.5 %, Forza Italia tra il 6-8 % e Noi Moderati al 0.5-2.5 %. Il centrosinistra, invece, è tra il 25.5-29.5 %. Con il Partito democratico tra il 17-21 %, Verdi Sinistra Italiana al 3-5 % e Più Europa tra il 2.5-4.5%. Il Movimento Cinque Stelle è al 13.5-17.5 %. Mentre Azione e Italia Viva tra il 6.5-8.5 %. Infine, Italexit è al 0.5-2.5 %.

Al Senato stesse percentuali per il centrodestra che avrebbe 111-131 seggi. Il centrosinistra, invece, sempre secono Opinio Italia per Rai, avrebbe tra i 33-53 seggi. Il Movimento Cinque Stelle tra 12-34. Mentre Azione- Italia Viva tra 4-12 %. Infine, Italexit non otterrebbe nessun seggio.