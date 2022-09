Oggi gli elettori sono chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e del Senato. Seggi aperti dalle 7 alle 23. Il ministero dell'Interno, tramite il portale Eligendo, ha reso noti i primi dati sull'affluenza fino alle 12. Tale rilevazione riguarda soltanto la percentuale di votanti per la Camera, in riferimento alla quale verrà effettuato un aggiornamento alle ore 19 e la rilevazione definitiva alle 23. Per il Senato, invece, viene effettuata una sola rilevazione, definitiva, alle 23.

Nei 91 comuni della provincia di Frosinone, per l'elezione dei deputati, ha votato finora il 16,92% degli aventi diritto al voto.

Nel comune di Frosinone si è recato alle urne il 18,58% degli elettori; a Cassino l'affluenza alle 12 è del 18,15%, ad Alatri è arrivata al 18,41%, al 17,25% a Sora e al 13,29% a Ceccano.