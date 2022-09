A poche ore dal "silenzio elettorale" imposto dall'imminenza del voto, si susseguono gli incontri.

Il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini, e i candidati Matteo Orfini, Stefania Martini e Andrea Turriziani hanno incontrato nelle scorse ore, nella sede Pd di Frosinone, una delegazione di "Vertenza Frusinate". All'appuntamento è stato presente anche il consigliere regionale Buschini.

Il confronto, molto collaborativo, è stato utile per fare un punto della situazione sulle attuali condizioni dei lavoratori. «In questi anni - ha spiegato il segretario Fantini - la nostra parte politica del territorio non ha avuto una rappresentanza in parlamento e questo ha senz'altro influito sugli interventi da porre in essere per la risoluzione delle problematiche dei lavoratori. La Regione Lazio ha garantito misure di sostegno importanti, ma vogliamo andare oltre. L'auspicata elezione di Orfini nel proporzionale, oltre alla sfida nei collegi uninominali dove sono inseriti i nostri candidati, potranno dare a questa provincia la necessaria rappresentanza, utile alla ripresa di un dialogo finalizzato a dare una risposta definitiva a queste persone ovviamente preoccupate per il loro futuro».

«In previsione della legge di bilancio - ha spiegato il deputato e candidato dem Orfini - seppur a fine legislatura, possiamo verificare sin da subito la possibilità di fornire risposte concrete a questi lavoratori che vivono una condizione molto difficile. È un mio impegno, quello di attivarmi nell'immediato e continuare a rappresentare in Parlamento la voce di Vertenza Frusinate, per una soluzione definitiva che garantisca un futuro più sereno.

Il governo ascolti le preoccupazioni del mondo del lavoro di questo territorio - conclude - per ricercare, insieme, le risposte più adeguate».