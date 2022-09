Una lettera indirizzata alla Procura della Repubblica e ai comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di finanza di Frosinone per chiedere accertamenti su presunti acquisti di immobili e terreni riconducibili all'ex sindaco di Anagni ed ex consigliere regionale Franco Fiorito. Firmata con il nome, leggermente storpiato, di un parroco anagnino.

Ad Anagni spunta un "corvo", a quanto pare molto informato vista la puntigliosa descrizione delle proprietà che Fiorito, attraverso una familiare stretta, avrebbe acquisito al suo patrimonio. Con quali soldi, si chiede l'estensore della lettera, dal momento che sia l'ex consigliere regionale sia l'acquirente diretta risultano senza reddito? Di qui la richiesta agli inquirenti di accertare «prima che sia troppo tardi - si legge nella nota del "corvo" – e prima che siano i cittadini di Anagni ad avere la peggio».

Sembra una mossa che mira a neutralizzare l'ipotesi che Fiorito possa tornare in campo in occasione delle elezioni comunali del 2023 come candidato sindaco o a sostegno di una coalizione alternativa a quella del primo cittadino uscente Daniele Natalia. Ipotesi finora smentita dal diretto interessato, ma che sicuramente ha scombussolato e avvelenato il clima politico, ancor di più dopo l'estromissione dalla giunta degli assessori Floriana Retarvi e Serenella Poggi e il ritiro delle subdeleghe ai consiglieri comunali Danilo Tuffi e Magno D'Angeli, ai quali si attribuisce una vicinanza all'ex consigliere regionale del Lazio.

Un "corvo", dunque, torna ad aleggiare sulla città come accaduto negli anni passati quando più volte qualcuno si è rivolto agli inquirenti in forma anonima, o firmandosi con nomi improbabili, per denunciare presunti reati o mettere pulci nelle orecchie. Tra le rivelazioni più eclatanti, quella che fu subito ribattezzata "la lista dei raccomandati": un elenco di persone chiamate a sostenere colloqui di lavoro con accanto i nomi dei rispettivi sponsor, tra i quali politici e personaggi in vista.