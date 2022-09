Matteo Renzi arriva a Frosinone. La campagna elettorale del leader di Italia Viva passerà per il capoluogo ciociaro. L'appuntamento è per mercoledì 21 settembre alle ore 21 al Fornaci Cinema Village, in via Giovanni Jacobucci.

Ad annunciarlo, dal palco dell'Auditorium della Conciliazione, proprio il leader di Italia Viva. Incontro importante per il basso Lazio, per ascoltare da vicino Matteo Renzi che si è detto pronto a raccogliere la sfida politica di questo territorio. Così, Germano Caperna, dalla cabina di regia Regionale di Italia Viva ed i coordinatori locali del partito, Valentina Calcagni e Salvatore Fontana, sottolineano l'importanza di questo passaggio sul suolo frusinate.

"La nostra Provincia ha visto una pagina triste di una politica che non intendiamo sostenere o giustificare. Lo ha ben ricordato Matteo Renzi e in qualità di rappresentanti sul territorio continueremo a lavorare con un metodo politico che guarda alla correttezza e al fair play. La linea che come Terzo Polo stiamo adottando è chiara: presenza sul territorio ed incontri capillari con i cittadini, soprattutto con gli indecisi, per raccontare loro le nostre proposte e fornire un'alternativa al bipartitismo estremo. Il passaggio di Matteo Renzi su Frosinone ribadisce come la nostra sia davvero una città simbolo di questa campagna elettorale che dobbiamo giocare da protagonisti."