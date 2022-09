Dopo tanto peregrinare in giro per la provincia per portare in ogni piazza il programma elettorale del centrosinistra, Sergio Messore, candidato all'uninominale del Senato, riprende fiato a casa sua, in quel di Sant'Ambrogio sul Garigliano, con il tour "Strada per strada" che lunedì sera ha fatto tappa proprio nel borgo cassinate. Sviluppo, ambiente Pnrr. Sono solo alcuni dei temi affrontati nel corso del partecipato dibattito. Il primo organizzato nel piccolo centro in questa campagna elettorale.

A presenziare l'evento, il segretario provinciale del Pd Luca Fantini: «È stato un incontro molto partecipato, alla presenza dei candidati Sergio Messore, Matteo Orfini, Stefania Martini e di tantissimi militanti accorsi per ascoltare le nostre proposte e discuterne insieme. La rappresentanza dei territori è fondamentale: il sindaco Messore, ottimo amministratore e politico capace, è un candidato di spessore e una grande opportunità per questo collegio. Sono orgoglioso della mia comunità, che risponde presente ad ogni evento e fa sentire il proprio calore in vista del 25 settembre».

E ha aggiunto: «La partita è apertissima e finalmente la campagna elettorale in questi ultimi giorni si concentrerà esclusivamente sulle proposte ai cittadini e non sui sondaggi. Combatteremo fino all'ultimo voto per convincere gli indecisi e lo faremo parlando del nostro programma sulle bollette, sulla sanità, sul lavoro, sui diritti, sull'ambiente. La lotta alle disuguaglianze è stato uno dei temi al centro del dibattito di lunedì la mensilità di stipendio in più credo sia una proposta concreta, reale, che riguarda i lavoratori e i pensionati che stanno pagando tantissimo la crisi energetica. E poi abbiamo discusso sulle risposte immediate da dare a tutte quelle piccole e medie imprese che rischiano di chiudere i battenti perché impossibilitate ad andare avanti. Il Pd è il partito che più degli altri, più di una destra che pensa solo ai più ricchi, può condurre questa battaglia. Discuterne così appassionatamente, con candidati, militanti e semplici cittadini, è un segnale molto positivo e rientra nello spirito dell'iniziativa 'Strada per strada' che ho lanciato per incontrare più persone possibili. Il successo di questi eventi è merito esclusivo degli amministratori, dei circoli e dei volontari che stanno svolgendo un lavoro davvero prezioso. Mancano pochi giorni al voto, battere questa destra si può». Ha preso parte all'evento anche il consigliere regionale Mauro Buschini: «Sergio Messore è un bravo sindaco ed una persona straordinaria, al quale mi legano stima ed amicizia, ma oltre il rapporto personale credo sia davvero la persona giusta per rappresentare il nostro territorio in Senato».

Presenti anche Stefania Martini ed il capolista al proporzionale Matteo Orfini. I prossimi appuntamenti del tour sono fissati questa sera a Serrone e Ceccano.