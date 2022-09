«Dimostreremo di essere ancora centrali e determinanti. La partecipazione all'evento dell'altro giorno lo dimostra. Forza Italia è il partito che ha fondato il centrodestra». Così Adriano Piacentini, uno dei tre subcoordinatori provinciali di Forza Italia. L'evento al quale si riferisce è quello di sabato scorso all'Astor hotel, che ha visto gli interventi dei senatori Claudio Fazzone e Maurizio Gasparri, entrambi candidati alle elezioni del 25 settembre. Il primo concorre sia nell'uninominale del Senato Latina-Frosinone che nel plurinominale (è capolista), il secondo è in campo nel proporzionale.

Presenti naturalmente i tre subcommissari: Adriano Piacentini, Daniele Natalia e Rossella Chiusaroli. Spiega Adriano Piacentini: «Il centrodestra ha la possibilità di vincere le elezioni e di andare al governo del Paese. Forza Italia resta il baricentro della coalizione. Come ha ribadito il senatore Claudio Fazzone noi guardiamo ai moderati, ai centristi, alle piccole e medie imprese, alle partite Iva. È il momento della mobilitazione. Se siamo preoccupati dall'eventualità di un sorpasso da parte del Terzo Polo? No. Fra le altre cose si tratta di due partiti diversi che, all'indomani del 25 settembre, sono destinati a separarsi. Di cosa stiamo parlando? Il centro siamo noi, anche grazie al solido ancoraggio al Partito Popolare Europeo».

Claudio Fazzone, che è anche coordinatore regionale degli "azzurri", ha argomentato nel corso dell'intervento: «Il Terzo Polo non esiste come prospettiva politica. Un'operazione elettorale che serve esclusivamente a garantire qualche seggio ai fedelissimi di Carlo Calenda e di Matteo Renzi. Mi fa sorridere il fatto che Calenda punti a diventare il riferimento centrista del Paese. Ricordiamo tutti che Calenda nel 2018 disse che non avrebbe più fatto politica e sarebbe tornato nel ruolo di manager. Poi il celebre "mai con Renzi". Questa è la coerenza. Noi di Forza Italia da sempre difendiamo partite Iva, piccole e medie imprese, famiglie e cittadini. Il 93% dell'economia del Paese è prodotta dalle piccole e medie aziende. Il Terzo Polo di Calenda guarda solo ad una parte della grande industria, che per carità è fondamentale ma non rappresenta l'intero panorama economico italiano. Il Terzo Polo non è in partita, questo è evidente. Forza Italia è centrale sia nella politica nazionale che nel centrodestra. I nostri riferimenti sono don Sturzo e De Gasperi. In questi anni abbiamo visto tante forze politiche fare exploit e poi crollare. Noi abbiamo una storia diversa, consolidata. Saremo determinanti, anche e soprattutto nella fase di governo. Abbiamo una storia e delle prospettive».

Rileva Adriano Piacentini: «Siamo nelle condizioni di poter ottenere un ottimo risultato anche in provincia di Frosinone e sono sicuro che non falliremo. Abbiamo una vocazione governativa da sempre e possiamo dimostrarlo ulteriormente. Fra l'altro ci sono tanti appuntamenti nei prossimi mesi: le regionali per esempio. Oppure le elezioni per il presidente della Provincia. Oltre poi alle comunali in diversi centri importanti».

Per Maurizio Gasparri «Forza Italia è il movimento che ha sempre difeso le ragioni dell'impresa, del commercio, del turismo».

Aggiungendo: «E continueremo a farlo con il nuovo governo di centrodestra, con un impegno sempre più incisivo e convinto. Dobbiamo garantire i titolari delle concessioni del mondo balneare e del mondo degli ambulanti, dobbiamo con la flat tax alleggerire la pressione fiscale su settori duramente provati dalle varie emergenze Covid ed energia che si stanno abbattendo sull'Italia. Ma dobbiamo soprattutto coltivare il dialogo con ogni federazione di categoria su specifiche richieste».