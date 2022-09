C'è una sfida nella sfida. Si tratta della competizione nei 221 collegi uninominali: 147 per la Camera e 74 per il Senato. Vince chi prende un solo voto in più. In provincia di Frosinone ce ne sono 3, dei quali 2 in "coabitazione" con quella di Latina. In totale 24 candidati per 3 posti.

Il collegio uninominale della Camera Frosinone-Sora comprende 60 Comuni, tutti della Ciociaria. Per il centrodestra c'è Massimo Ruspandini, senatore e presidente provinciale di Fratelli d'Italia. A sostenerlo una coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati-Udc. Per il centrosinistra c'è Andrea Turriziani, consigliere comunale a Frosinone con la Lista Marini ed esponente del Pd. La coalizione che lo appoggia è composta da Pd-Italia Democratica e Progressista, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, Impegno Civico di Luigi Di Maio-Centro Democratico. Stefano Carducci è il candidato di Azione e Italia Viva. Mentre Ilaria Fontana è l'esponente del Movimento Cinque Stelle: deputata in carica, in questa legislatura è stata sottosegretario di Stato al ministero della transizione ecologica. Sonia Sale è la candidata di Unione Popolare con De Magistris. Mentre Damiana Fiammenghi è in campo con Italexit per l'Italia, la formazione di Gianluigi Paragone. Quindi Paolo Di Ruzza, di Italia Sovrana e Popolare.

Il collegio uninominale di Terracina, Fondi, Gaeta, Formia, Cassino comprende 47 Comuni, fra i quali tutti quelli dell'area del cassinate. Il centrodestra schiera Nicola Ottaviani, due volte sindaco di Frosinone e coordinatore provinciale del Carroccio. Espressione di una coalizione formata da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati-Udc. Per il centrosinistra c'è Rita Visini, appoggiata da Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, Impegno Civico di Luigi Di Maio-Centro Democratico. Elisa Venturo è l'esponente di Azione e Italia Viva. Per il Movimento Cinque Stelle c'è Anna Mattiello. Mentre Unione Popolare con De Magistris punta su Maddé Guglielmo. Cosmo Mammoletta è il candidato di Italexit per l'Italia. Maurizio Recchia è il candidato di Italia Sovrana e Popolare.



Il collegio del Senato comprende i 124 Comuni delle province di Frosinone e Latina. I candidati in corsa sono 10. Per il centrodestra c'è il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia. Sostenuto, oltre che dagli "azzurri", da Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e Udc. Per il centrosinistra c'è Sergio Messore, sindaco di Sant'Ambrogio sul Garigliano. Lo sostiene una coalizione formata da Pd-Italia Democratica e Progressista, +Europa, Impegno Civico di Luigi Di Maio-Centro Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra. Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno, è il candidato di Azione e Italia Viva. La celebre attrice Gina Lollobrigida è in corsa per Italia Sovrana e Popolare. Mentre Anna Sacchetti è candidata del Movimento Cinque Stelle. Maria Teresa Bellofatto in campo per Italexit per l'Italia. Domenico Carcone è il candidato di Unione Popolare con De Magistris. Quindi Violetta Tomassetti è la candidata della lista Vita. Edoardo Castellucci è l'esponente del Partito Comunista Italiano. Rocco D'Ettorre è il candidato di Alternativa per l'Italia-No Green Pass.

Prosegue l'iniziativa del Pd "Strada per strada". Queste le iniziative del fine settimana: volantinaggio al mercato di Ferentino (con il sindaco Pompeo e il circolo del Pd) ed a Ceprano, assemblea con gli iscritti di Sora e la presenza di Orfini, Astorre, Pompeo, Buschini, Battisti, Martini, Messore, Turriziani e Iula, incontri a San Donato Val Comino, Isola Liri. E poi banchetti ad Alatri, Arpino e Sant'Elia. Il segretario provinciale Luca Fantini dice: «Parliamo ai cittadini delusi, agli indecisi, ai giovani. La destra taglia le tasse ai ricchi facendole pagare alle future generazioni. Noi vogliamo abolire gli stage non pagati, offrire un sostegno per gli affitti e i mutui agli under 35, eliminare la precarietà, difendere il lavoro di qualità. E poi ambiente, welfare, lavoro, diritti: guardiamo al futuro con serietà e proposte concrete. Gli elettori possono scegliere tra due diverse idee di Paese».