«La Lista per Frosinone sosterrà la Lega-Salvini premier in occasione delle prossime consultazioni politiche del 25 settembre». Comunicazione secca e sicuramente efficace. Anche in questo caso la firma in calce all'operazione politica è quella di Nicola Ottaviani, coordinatore provinciale del Carroccio e candidato nel collegio uninominale della Camera Cassino-Terracina. Ma anche sindaco del capoluogo per dieci anni, dal 2012 al 2022.

Nella nota si sottolinea che «la lista civica, alle scorse amministrative della città capoluogo, ha espresso il consigliere più votato, nella persona del coordinatore Francesca Chiappini, ed è rappresentata, nella giunta del sindaco Riccardo Mastrangeli, dall'assessore e vicesindaco Antonio Scaccia». E che «il sostegno della Lista per Frosinone alla Lega è stato formalizzato nel corso dell'incontro avvenuto ieri, alla presenza del segretario nazionale Matteo Salvini, di Francesca Chiappini e Antonio Scaccia, dei consiglieri comunali Sergio Verrelli e Corrado Renzi, insieme a Roberto Pittiglio e Massimo Renzi». Matteo Salvini si è trattenuto con gli esponenti della Lista per Frosinone per diverso tempo per parlare di tematiche sia locali, che regionali che nazionali.

«La Lista per Frosinone – ha dichiarato Antonio Scaccia – è una importante realtà civica da quasi venti anni, durante i quali ha legato il proprio nome all'impegno di persone che hanno sposato la causa dei cittadini. La nostra civica condivide il programma portato avanti dal centrodestra a livello nazionale e, in particolare, è in sintonia con la Lega su una serie di temi che giudica importanti anche per il nostro territorio: attuazione di politiche attive per la creazione di lavoro, specialmente per i giovani, sostegno mirato per imprese e famiglie, una tassazione più equa in un Paese più moderno e sicuro. La Lista ha deciso di appoggiare i candidati e il programma della Lega anche tenendo conto della grande considerazione che Matteo Salvini ha riservato alle istanze delle quali si sono fatte interpreti le realtà civiche e le forze di centro».

In due giorni Nicola Ottaviani ha messo a segno due operazioni politiche significative. Prima l'adesione di Frosinone Capoluogo alla Lega, con il passaggio dell'assessore Maria Rosaria Rotondi e del capogruppo Pasquale Cirillo. Quindi il sostegno della Lista per Frosinone al Carroccio in questa campagna elettorale. Nicola Ottaviani ha voluto far capire che può allargare i confini della Lega nella direzione delle civiche. Partendo da Frosinone ma non fermandosi necessariamente al capoluogo.