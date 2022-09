Stamattina alle 11.30, presso la sede della Lega in via delle Botteghe Oscure 54, a Roma, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei candidati del partito nel Lazio. Presenti Giulia Bongiorno, Claudio Durigon, Federico Freni, Simonetta Matone, Nicola Ottaviani, tutti in campo nei collegi uninominali della Camera e del Senato, e anche i candidati nei collegi plurinominali. Claudio Durigon, coordinatore regionale del partito, è in campo sia nel collegio uninominale del Senato a Viterbo sia nel plurinominale. Mentre Nicola Ottaviani, responsabile provinciale del partito e per due volte sindaco di Frosinone, concorre nel collegio uninominale della Camera di Cassino-Terracina.

Sempre oggi nella capitale, alle ore 10.30 (presso il Roma Scout Center), la presentazione dei candidati del Movimento Cinque Stelle nei collegi plurinominali e uninominali del Lazio. Presenti, tra gli altri, la vicepresidente del Movimento Cinque Stelle Paola Taverna, la coordinatrice regionale Valentina Corrado, l'eurodeputato Fabio Massimo Castaldo, l'assessora regionale alla transizione ecologica Roberta Lombardi e i consiglieri regionali del Lazio.

Giovedì a Frosinone, alle ore 19 a Largo Turriziani, ci sarà Luigi De Magistris, a sostegno dei candidati della sua lista (Unione Popolare con De Magistris) nella circoscrizione Lazio 2. Ex magistrato e già sindaco di Napoli, De Magistris è figura chiave di Unione Popolare, movimento nato nel luglio 2022 e sostenuto da vari partiti e associazioni, tra i quali DeMa, Manifesta, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Si legge in una nota: «Quello di Unione Popolare è l'unico programma pacifista, per la fratellanza universale, la giustizia sociale, economica ed ambientale, contro corruzioni e mafie».