Si chiama "Strada per strada": è l'iniziativa lanciata dal segretario provinciale del Partito Democratico, Luca Fantini, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Si tratta di una serie di appuntamenti che coinvolgeranno tutto il territorio, attraverso incontri pubblici, assemblee, iniziative tematiche, volantinaggi e banchetti, «con l'obiettivo di promuovere le proposte del Partito Democratico per "l'Italia del 2027"».

Si legge in una nota: «Gli appuntamenti sul territorio sono costruiti anche grazie alla rete capillare e fortemente radicata dei segretari di circolo e dei volontari, coordinati dal segretario dei Gd Iula, e vedranno la partecipazione di tutte le candidate e i candidati del Pd e della coalizione progressista. Saranno quindi settimane di totale mobilitazione per il Partito Democratico provinciale, che ha risposto con convinzione all'appello dell'orgoglio, lanciato da Fantini nei giorni scorsi».

Rileva Fantini: «Diamo seguito a quanto deciso con i segretari di circolo della provincia di Frosinone in un incontro avvenuto la scorsa settimana. Del resto, i militanti e i circoli locali sono stati centrali fin dall'insediamento della mia segreteria. Con questa iniziativa vogliamo proseguire il lavoro di coinvolgimento attraverso dibattiti e momenti di condivisione sulle priorità del Pd in questa campagna elettorale. Saranno incontri aperti, utili per parlare dei punti programmatici fondamentali del Pd e della nostra idea di futuro dell'Italia e del nostro territorio. Caro energia, lavoro di qualità, diritti, lotta alla disuguaglianze, sostenibilità ambientale. Sfidiamo la destra con le nostre proposte coinvolgendo la base della nostra comunità e i più giovani. La partita del 25 settembre è senza dubbio complicata, ma possiamo giocarla raccontando ai tanti cittadini indecisi le nostre priorità. Il Pd provinciale è in campo».

Sono due le frasi da sottolineare: «l'appello dell'orgoglio» e «il Pd provinciale è in campo». Evidente la volontà di Fantini di dare una scossa al partito dopo settimane nelle quali il dibattito è stato monopolizzato dall'ormai famoso video di Ruberti e De Angelis. Inoltre la mobilitazione dei circoli appare altresì come una risposta ad Antonio Pompeo. La deputata Maria Pallini è candidata per Impegno Civico nel collegio plurinominale.

Rileva: «Impegno Civico è l'unica forza politica che ha messo in campo proposte concrete per affrontare le conseguenze del "caro bollette". Mentre lavoriamo per un nuovo decreto aiuti da emanare a breve e continuiamo a batterci per il tetto massimo al prezzo del gas, abbiamo messo a punto i dettagli di un decreto Taglia-Bollette da approvare appena parte la nuova legislatura. Lo Stato pagherà l'80% della bolletta delle imprese almeno fino alla fine di quest'anno. Si tratta di un intervento di natura emergenziale che costa 13,5 miliardi di euro ma che scongiura conseguenze ben più costose ai danni di aziende, lavoratori e famiglie».