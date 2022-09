Sarà proprio Cassino la città capofila di un percorso che toccherà ben 62 comuni. Con il candidato al collegio uninominale della Camera e con Giovanna Miele ci sarà nel tour della Lega il consigliere regionale Ciacciarelli e tanti militanti. Si parte da piazza Labriola alle 18.

«Partirà oggi da Cassino il tour elettorale della Lega nella provincia di Frosinone, che toccherà 62 comuni, per far sì che il partito di Matteo Salvini possa spiegare il programma del prossimo governo di Centrodestra, e spingere al massimo i candidati che abbiamo sul nostro territorio» afferma il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega), responsabile dell'organizzazione del Partito in Provincia di Frosinone.

«Agricoltura, commercio, fisco, turismo, pensioni, giovani: intendiamo veicolare tutte le nostre proposte lambendo tutti i temi cari e sentiti dall'elettorato» continua il consigliere regionale. Che poi, in una nota, sottolinea: «Sarà presente il candidato Nicola Ottaviani e la candidata Giovanna Miele». Si parte da Cassino alle 18, in piazza Labriola. Poi, alle 18.45, il tour toccherà la zona di Sant'Antonino. Quindi, intorno alle 19.15, Collecedro. Infine il tour in programma per domani toccherà (orario previsto le 20.15) Pignataro, nell'agriturismo "La grotta azzurra".

Proprio Nicola Ottaviani aveva accompagnato il leader del suo partito, Matteo Salvini, proprio a Cassino a fine agosto. Il leader della Lega accompagnato dal coordinatore regionale del Carroccio, Claudio Durigon, era arrivato in città per lanciare la candidatura di Nicola Ottaviani nel collegio maggioritario Cassino-Terracina.