«Voglio ringraziare il circolo del Pd di Acuto e tutti i volontari che hanno contributo a rendere possibile questa bellissima festa de L'Unità. Un momento importante di condivisione politica per la nostra comunità. Sono diversi i circoli della provincia di Frosinone che da quest'anno hanno scelto di tornare ad organizzare questi appuntamenti che appartengono al dna e alla storia del nostro partito». Lo ha dichiarato il segretario provinciale del Partito democratico, Luca Fantini, alla festa de l'Unità di Acuto alla presenza dei consiglieri comunali di opposizione e dei candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre Matteo Orfini, Stefania Martini e Sergio Messore.

«Questi momenti di discussione e condivisione - ha spiegato Fantini - sono ancora più importanti visto l'avvicinarsi dell'appuntamento elettorale. A tal proposito, voglio ringraziare tutti i nostri candidati presenti, a cominciare da Matteo Orfini, capolista al proporzionale, che con grande coraggio si stanno spendendo con passione in questa campagna elettorale.

Raccontare le proposte del Partito democratico, le idee per l'Italia del futuro senza proclami o promesse irrealizzabili è il modo migliore per avvicinare i cittadini alla politica. Il 25 settembre sarà uno spartiacque fondamentale per tutto il Paese, la scelta sarà tra noi e la peggiore destra che si possa ricordare». La festa organizzata dal Partito democratico di Acuto si è tenuta venerdì e ieri.