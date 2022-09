Il Partito democratico ha una nuova casa. Presenti i massimi esponenti del partito: il candidato Sergio Messore, il presidente della Provincia Antonio Pompeo, il segretario provinciale Luca Fantini, il capolista Matteo Orfini, il consigliere regionale Mauro Buschini e le candidate Rita Visini e Stefania Martini.

«Siamo felici ed orgogliosi - ha spiegato Francesco Della Rosa - per l'inaugurazione della nuova sede del circolo del Pd a San Giorgio a Liri insieme ai nostri iscritti, eletti, ed alle candidate e i candidati nel nostro territorio, avvenuta proprio nel giorno della festa de l'Unità. La nuova sede del circolo Pd torna ad essere un punto di riferimento per i cittadini. Un luogo dove tutti potranno sentirsi liberi di affrontare questioni e proporre soluzioni di interesse comune, utili a migliorare il nostro territorio da un punto di vista politico, economico e sociale. Siamo sempre più convinti che i circoli debbano essere degli hub per il radicamento territoriale del Partito Democratico, in grado di unire con spirito proattivo cittadini ed istituzioni, per essere sempre più vicini alle esigenze e allo sviluppo del territorio con risposte e soluzioni rapide, efficienti e puntuali».

Particolarmente entusiasta il segretario provinciale Luca Fantini che ha aggiunto: «L'apertura di una nuova sede rappresenta sempre una bella notizia, per un Pd che dimostra di voler essere presente nei territori con presidi che possono diventare un punto di riferimento per tutti, aperti alle idee e alle iniziative dei cittadini. Ho percepito una grande voglia di stare tra la gente, di ascoltare e confrontarsi nei circoli, come la storia del partito ci insegna. Peraltro, in un momento così decisivo per il Paese in vista del voto del 25 settembre, è fondamentale mobilitarsi per raccontare la nostra idea di Italia: abbiamo un programma progressista su lavoro, diritti e ambiente che si contrappone a quello della destra che penalizza le fasce più deboli difendendo i ricchi, torna indietro sui diritti delle persone e non prevede gli investimenti necessari a sostegno della transizione ecologica. Entriamo nel vivo della campagna elettorale, ci sono tantissimi cittadini indecisi, la partita è assolutamente aperta. Voglio ringraziare il segretario Francesco Della Rosa e chi ha contribuito all'apertura di questa nuova "casa democratica", la federazione sarà sempre al vostro fianco».