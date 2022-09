«I circoli sono la colonna portante della nostra comunità. A loro abbiamo chiesto una grande mobilitazione da mettere in campo nelle prossime settimane, sia attraverso la convocazione di assemblee aperte a tutti gli iscritti e ai simpatizzanti per far conoscere i candidati, sia con banchetti informativi nelle piazze per raccontare il nostro programma e le nostre proposte per il futuro dell'Italia. Sarà una campagna elettorale a viso aperto, casa per casa, strada per strada, comune per comune».

Lo ha dichiarato il segretario provinciale del Partito democratico, Luca Fantini, in occasione dell'assemblea delle segretarie e dei segretari di circolo della Provincia.

«La Federazione - prosegue - farà una mobilitazione straordinaria e chiede una mobilitazione altrettanto straordinaria a tutti i circoli. La comunità del Pd della provincia di Frosinone merita rispetto, è il momento di far venire fuori l'orgoglio e di scendere tutti in campo per il Partito Democratico. Veniamo da giorni di incontri e di riunioni, stiamo coinvolgendo tutto il corpo del partito, dagli eletti agli amministratori. Le nostre proposte sono chiare: lavoro e diritti sociali, diritti civili, ambiente. Interventi sul salario minimo, lotta alla precarietà, abolizione degli stage gratuiti, riduzione tasse per i ceti più fragili. E poi un grande investimento sulla transizione ecologica e nessun passo indietro sui diritti. Siamo in campo, la partita è aperta».



Verdi - SI

Europa Verde, Sinistra Italiana e Possibile, le forze politiche che sostengono l'Alleanza Verdi Sinistra alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, hanno reso noto, nella giornata di ieri, il programma di presentazione, con conferenza stampa, dei propri candidati nelle province di Latina e Frosinone.

Domani a Frosinone in largo don Carlo Cervini, lungo Via Aldo Moro, alle 18 interverranno il segretario regionale di Sinistra Italiana Massimo Cervellini ed il co-portavoce regionale di Europa Verde Filiberto Zaratti.

Venerdì 9 settembre a Gaeta, al Bar Platani, alle 18 interverrà il co-portavoce regionale di

Europa Verde Filiberto Zaratti. Sabato 10 settembre a Latina, a Parco San Marco, lato via Aprilia, alle 18, interverranno, oltre ai candidati, i rappresentanti territoriali delle forze politiche.

Saranno illustrate le varie proposte del programma con riferimento alle problematiche del territorio.