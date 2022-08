«Una squadra capace e determinata, pronta a dare il massimo per lo sviluppo e la salvaguardia del nostro territorio: la sottosegretaria alla Transizione Ecologica Ilaria Fontana, che in questi anni ha ricoperto un ruolo di rilievo nel Governo e in Parlamento affrontando con tenacia le problematiche ambientale che gravano sul territorio, insieme ad Aniello Prisco, Anna Sacchetti, Gianluca Bono, Anna Mattiello, Stefano Patuanelli, Adriana Calì, Massimo Erbetti, Marina Di Giacinto e Federica Lauretti, rappresenteranno il Movimento 5 Stelle nei collegi delle province di Frosinone e Latina». Così in una nota il capogruppo M5S alla Regione Lazio Loreto Marcelli.

«Mentre le altre forze politiche - aggiunge - hanno optato per paracaduti di comodo, che offuscano la rappresentatività territoriale, noi abbiamo deciso di metterci la faccia, consapevoli che la fiducia dei cittadini si ottiene con la trasparenza e l'onestà. Proprio per questo, siamo stati gli unici, nonostante i tempi strettissimi, ad avviare una consultazione online per la scelta delle candidature, ottenendo il dato più alto di sempre. Non credo sia un caso, anzi, è la dimostrazione che il Movimento è sano e determinato più che mai a cambiare e a riformare il Paese. Il 25 settembre il nostro territorio potrà scegliere da che parte stare: se dalla parte della politica dell'imbarazzo, quella dei professionisti del potere; o dalla parte della trasparenza».