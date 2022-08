Onorati di rappresentare il Terzo Polo composto dalla lista unica formata da Azione e Italia Viva. Così si sono definiti Adamo Pantano e Stefano Carducci che ieri pomeriggio, nella sala consiliare di Isola del Liri, hanno invitato gli elettori a conoscere i temi presenti nelle sessanta pagine del programma elettorale della coalizione. Si sono detti portatori di una proposta alternativa a centrodestra e centrosinistra, vicina al territorio, capace di raccogliere e interpretare le istanze dei cittadini che conoscono bene. Una politica a servizio delle persone, insomma, e non lontana dai loro problemi. Una squadra che pone al centro della sua proposta politica il dialogo, come ha sottolineato il sindaco di Posta Fibreno, Pantano, che ha lanciato un l'appello al "voto umile".

Adamo Pantano, dipendente di Arpa Lazio, presidente della riserva naturale del Lago di Posta Fibreno da otto anni, assessore dell'Unione dei Comuni del Lacerno e Posta Fibreno, è candidato per il Senato (uninominale Lazio - Latina-Frosinone). «Ringrazio Italia Viva che mi ha consegnato questa candidatura prestigiosa - ha detto Pantano - Quello del 25 settembre sarà il punto di partenza per il Terzo Polo che entro la fine dell'anno diventerà un partito e quindi l'ago della bilancia sia per il governo, ma anche per le provinciali, le comunali e le regionali. Ringrazio anche Azione: c'è un clima molto cordiale».

A chiedere agli elettori di contribuire a scrivere una pagina nuova per il Paese è stato Stefano Carducci, capo segreteria del sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini, con alle spalle una lunga esperienza politica. Carducci è candidato alla Camera (Lazio 2). «Mi definisco un operaio della politica ed oggi ho l'onore di rappresentare un progetto politico condiviso con persone che stimo molto - ha spiegato Carducci - Siamo, come molti cittadini, delusi da alcune forme non solo della proposta politica, ma anche del modo in cui la politica ormai è divenuta autoreferenziale. Ai cittadini chiediamo di condividere con noi questo nostro nuovo progetto che inizia oggi e punta al futuro. Noi siamo l'alternativa con proposte concrete».

Durante gli interventi sono stati citati anche gli altri due candidati alla Camera (proporzionale): Patrizia Viglianti, in giunta a Veroli, e Andrea Ranalli, vicesindaco di Torrice dal 1994 al 2008. Parole di vicinanza sono state espresse da Antonello Antonellis, segretario provinciale del partito di Carlo Calenda, che ha sottolineato la territorialità delle figure individuate dalla coalizione, figure di rilievo nel panorama politico, che conoscono le esigenze dei cittadini e hanno già dimostrato di impegnarsi per il territorio. Antonellis ha poi anticipato, proprio in riferimento al lavoro di squadra della coalizione, che la coalizione eserciterà il suo peso alle prossime elezioni provinciali lavorando per un chiaro cambio di passo. A intervenire anche Germano Caperna, che ha voluto evidenziare la serietà che contraddistingue i candidati e si è detto sicuro che il progetto del Terzo Polo apra le porte ai tanti civici che si sentiranno a "casa". E poi il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, che ha espresso soddisfazione per aver ospitato la giornata di presentazione di candidati che rappresentano «un cambio di passo per una provincia nuova».