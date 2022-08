"Il 25 settembre dalla Ciociaria arriveranno una marea di consensi per la Lega". Queste le prime parole del leader della Lega Matteo Salvini, in visita questa mattina al mercato comunale di Frosinone. Salvini ha incontrato i cittadini e i commercianti e ha annunciato: "Lavoreremo per azzerare la legge Fornero e per un taglio netto alle tasse. Infine, con questo governo stiamo provando ad azzerare l'Iva, oggi al 5%, sui generi di prima necessità".