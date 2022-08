In tanti quella notte del 1° giugno scorso, dopo il comizio di Letta, erano rimasti nei locali del centro storico. La lite verbale con le urla concitate che si sentono nei video ormai virali (in giro ce ne sono diverse versioni) ha attirato in tanti tra avventori dei locali e residenti della zona.

Uno degli abitanti ricorda: «Saranno state le 23. Ho sentito le urla di 7-10 persone, pensavo fossero ragazzini. Vedevo una donna, che poi ho scoperto essere Sara Battisti, che gridava "basta, fermatevi". C'erano pure i camerieri del ristorante affacciati alle finestre».

La discussione, nata all'interno del ristorante La taverna dove il gruppo del Pd aveva cenato, si è poi spostata e accesa in strada prima in via Minghetti, poi attraverso uno dei vicoletti in via Cavour.

«Abbiamo sentito la confusione e stavano tutti fuori. C'era ancora tanta gente e i locali erano abbastanza pieni - ricorda l'uomo - È stata una discussione come tante con la gente che si sposta e, infatti, dopo un po' sono entrati nel vicoletto e poi sono tornati indietro. Quando è finito tutto se ne sono andati verso la Banca d'Italia. Ho riconosciuto Francesco De Angelis che è arrivato solo dopo: è uscito a fare da paciere».

La discussione che sarà durata circa dieci minuti è stata immortalata da più di qualcuno che ha scattato foto o video, alcuni dei quali ripresi dal Foglio e poi da Repubblica. Su chi siano gli autori e perché le immagini siano state diffuse solo a giorni dalla presentazione delle liste per le politiche si possono fare solo congetture. Ieri si è fatta strada l'ipotesi del fuoco amico e anche di un tentativo di passare le immagini al centrodestra in vista delle scorse comunali. Il centrodestra, come spiega l'ex sindaco Nicola Ottaviani, ha «rinunciato a diffonderlo, perché le campagne elettorali si vincono sui contenuti, sullo stile e sul metodo».