Giochi per bambini, intrattenimento, musica dal vivo, talk show e spettacoli: questi gli ingredienti della Festa di Mezza Estate organizzata dalla Lega – Salvini premier a Fiuggi, in programma per sabato 20 agosto alle 21, presso il Parco Helmsted (viale IV giugno). Alla grande festa popolare, promossa dai coordinatori provinciale e regionale, Nicola Ottaviani e Claudio Durigon, oltre ai giovani del Movimento, interverranno anche i consiglieri regionali e i parlamentari nazionali ed europei: Pasquale Ciacciarelli, Francesca Gerardi, Gianfranco Rufa, Anna Cinzia Bonfrisco, Antonio Maria Rinaldi, Simona Renata Baldassarre.

Un appuntamento per il quale si prevede un cospicuo numero di presenze nella cittadina termale. Tutto in attesa del via ufficiale della campagna elettorale che avverrà dopo la presentazione delle liste il cui termine scade il prossimo 22 agosto.