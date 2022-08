Potrebbe essere oggi la giornata decisiva per l'ufficializzazione delle candidature nel centrodestra. Ad annunciarlo ieri è stato, a margine del vertice dei partiti della coalizione a Roma, il ministro leghista dello Sviluppo economico Giorgetti a chi gli chiedeva del lavoro sulle liste elettorali. «Dovete aspettare altre 24 ore» ha detto Giorgetti.

Il confronto sulle liste nella coalizione è ancora in continua evoluzione, mentre si avvicina la scadenza del 22 agosto, quando dovranno essere depositate al Viminale.

Ad oggi, in base alle indiscrezioni e alle prime ufficialità, una bozza di quadro si è delineata. Il Pd schiera quattro ciociari: il consigliere comunale di Frosinone Andrea Turriziani (eletto nella lista civica dell'ex sindaco del capoluogo Michele Marini) concorre nel collegio uninominale della Camera Lazio 2 (Frosinone - Sora) e potrebbe vedersela con il senatore uscente di Fratelli d'Italia, Massimo Ruspandini; il sindaco di Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sergio Messore, spinto dai primi cittadini del Cassinate che avevano chiesto al partito di esprimere un nome del territorio, si presenta nel collegio uninominale Senato sud (che comprende le province di Frosinone e Latina). Se la dovrà vedere con il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia; Francesco De Angelis, presidente del Consorzio industriale unico del Lazio, è stato inserito nel collegio 3 plurinominale della Circoscrizione Lazio 1 della Camera dietro a Claudio Mancini e a Caterina Cerroni; Stefania Martini è, invece, in posizione due nel collegio plurinominale della Camera di Frosinone e Latina dietro a Matteo Orfini.

Nel centrodestra ormai, quindi, si è vicini alla definizione del quadro che dovrebbe portare quasi in toto a una conferma delle indiscrezioni circolate in queste ore.

Si è infoltita, intanto, la pattuglia degli aspiranti ciociari al Parlamento: Maurizio Federico, già assessore regionale all'agricoltura dal 1995 al 2000 nella giunta Badaloni, storico esponente del Partito Comunista Italiano in provincia, sarà capolista del Pci nel proporzionale al Senato Lazio 2, collegio che comprende le province laziali tra cui, ovviamente, anche Frosinone e Latina. Tra i Cinque Stelle verso la riconferma anche la frusinate Ilaria Fontana, sottosegretario al Mite nell'ultima legislatura. Ma oggi se ne potrebbe sapere di più perché potrebbe esserci l'ufficializzazione delle candidature.

Per quanto riguarda "Azione" i primi due posti al proporzionale del collegio della Camera Frosinone-Latina potrebbe essere attribuiti a dirigenti nazionali. Il sindaco di Posta Fibreno, Adamo Pantano, passato di recente ad Italia Viva, dovrebbe essere schierato al Senato nell'uninominale Frosinone-Latina e nel proporzionale, ma non come capolista. Stefano Carducci di Azione dovrebbe andare all'uninominale Frosinone-Sora della Camera e andrebbe anche nel proporzionale, ma non come capolista.

Oggi, comunque, sarà un altro giorno e il quadro generale dovrebbe diventare più chiaro. Per tutti i partiti. Anche perché per la presentazione delle liste e candidature i termini si aprono alle 8 del 21 agosto e si chiudono alle 20 del 22 agosto presso le cancellerie delle Corti di appello e del Tribunale di Aosta. Il tempo sta inesorabilmente stringendo.