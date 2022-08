Potrebbero arrivare a nove i candidati del Cassinate alle prossime politiche. Il conto alla rovescia è cominciato: mancano ancora diversi giorni alla presentazione delle liste e dei candidati e quarantatré al voto. Il gioco di incastri continua serrato. Non mancheranno certamente sorprese e colpi di coda. Quel che è certo è Cassino e il suo circondario si giocheranno, in un modo o nell'altro, questa partita attraverso la presenza, nel collegio Terracina-Cassino, di alcuni esponenti politici nelle varie coalizioni, dalla destra all'estrema sinistra.

Nel dettaglio

Partendo dal centrodestra, abbiamo la deputata uscente Francesca Gerardi che quasi sicuramente si candiderà nel plurinominale della Lega. A seguire, spostandoci al Terzo Polo, composto da Azione e Italia Viva, troviamo Andrea Vizzaccaro, coordinatore cittadino del movimento di Calenda. E per i renziani, Giuseppe Golini Petrarcone e Salvatore Fontana. Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, due sono i candidati in pool: Sergio Messore, sindaco di Sant'Ambrogio sul Garigliano, candidato nel Pd; e la consigliera comunale di Pontecorvo Annalisa Paliotta, che fa riferimento al movimento PoP della consigliera regionale Marta Bonafoni. Ma non è finita qui. C'è un Cassinate anche nel collegio proporzionale del Senato per il sodalizio di "Unione Popolare", promossa da Rifondazione comunista e Potere al popolo, guidata da Luigi De Magistris. A rappresentarlo sarà Domenico Carcone, storico attivista della sinistra cassinate.