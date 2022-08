Il nome di Ilaria Fontana tra quelli in prima fila per una ricandidatura in Parlamento nelle file del Movimento Cinque Stelle. Sottosegretario al ministero della transizione ecologica, nel 2018 Ilaria Fontana è stata eletta nel collegio maggioritario della Camera Cassino. È al primo mandato parlamentare. Ha scritto l'agenzia Dire in una nota: «Tra coloro che hanno i requisiti per candidarsi ci sono tutti i rappresentanti romani e laziali del Movimento con alle spalle al massimo un mandato a livello nazionale e due per quello comunale e regionale (per via del cosiddetto mandato zero). Ecco quindi i parlamentari Manuel Tuzi, Angela Salafia, Vittoria Baldino, Francesca Flati, Francesco Silvestri, Ilaria Fontana e molti tra gli ex consiglieri capitolini dell'era Raggi, ovvero Giuliano Pacetti, Andrea Coia, Linda Meleo, Valentina Vivarelli, Veronica Mammì e Pietro Calabrese.

Con la conferma della regola dei due mandati tanti big dei Cinque Stelle non potranno ricandidarsi alle politiche del 25 settembre: il presidente della Camera Roberto Fico, l'ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, la vicepresidente vicaria del Movimento Paola Taverna e l'ex capo politico Vito Crimi.

In tutto circa cinquanta parlamentari tra deputati e senatori.