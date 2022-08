Gli è stata affidata la gestione di un pacchetto di deleghe che va dai rapporti con le Università al Centro storico, dall'artigianato locale ai rapporti con la Regione Lazio. Senza dimenticare i rapporti con il consiglio comunale. Nel corso della seduta inaugurale è apparso chiaro il ruolo di coordinamento per blindare l'elezione del presidente del consiglio: i 22 voti a Massimiliano Tagliaferri hanno dimostrato l'assoluta compattezza della maggioranza di centrodestra, allargata anche a Mauro Vicano. Danilo Magliocchetti, già capogruppo della Lega nella scorsa consiliatura, è adesso impegnato sul versante della giunta. Come assessore. Con lui abbiamo fatto il punto della situazione.

Assessore Magliocchetti, tra le altre, due deleghe: Università e Centro storico. Da dove cominciamo?

«Innanzitutto desidero sottolineare l'importante, prezioso e assolutamente produttivo lavoro svolto dall'assessore Rossella Testa per il centro storico di Frosinone in tutti questi anni, frutto di passione, determinazione, impegno ed amore per la città. È chiaro che bisognerà ulteriormente lavorare, nei prossimi mesi, per perfezionare il progetto della completa centralità del centro storico, continuando ovviamente con il positivo progetto delle Terrazze del Belvedere, che ha portato tanti giovani a rifrequentare la parte alta della città, ma anche incentivando ancora le politiche per il commercio, per gli artigiani, per la mobilità sostenibile e tenendo ovviamente presenti anche le esigenze dei residenti. A proposito delle politiche del commercio, in attesa delle aperture di nuove attività, è pensabile utilizzare i negozi sfitti, tramite accordi con i proprietari, come vere e proprie vetrine, delle vetrofanie turistiche, per la promozione del territorio comunale, veicolando le bellezze e le attrattività del capoluogo. Inoltre, due opere infrastrutturali importanti e strategiche, che stanno per partire, come il progetto dei Piloni ed il ripristino dell'ascensore inclinato, contribuiranno a migliorare ulteriormente la vivibilità della parte storica della città. A tal fine, sarà particolarmente importante procedere al completo recupero e messa a disposizione dei cittadini del parcheggio multipiano di viale Mazzini, la cui potenzialità, in termini di risposta ai parcheggi, non sono ancora state adeguatamente sfruttate».

Veniamo ai rapporti con le Università.

«Ho già calendarizzato una serie di incontri, il primo avvenuto qualche giorno fa con il Magnifico Rettore dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, il professor Dell'Isola, che ringrazio per la disponibilità, con tutte le realtà universitarie, pubbliche e private del Lazio, per individuare ogni percorso utile per potenziare l'offerta formativa a Frosinone. Il capoluogo infatti ha tutte le potenzialità per diventare un polo universitario di eccellenza, grazie alla presenza dell'Unicas, del Conservatorio e dell'Accademia delle Belle arti. E su questo l'Amministrazione Mastrangeli è fortemente determinata a lavorare sodo nei prossimi mesi. Un polo universitario determina inevitabilmente sviluppo, residenzialità, lavoro e crescita. Non solo per Frosinone, ma per tutto il territorio».

Quanto può essere importante la delega ai rapporti con la Regione?

«Vorrei ulteriormente facilitare i rapporti tra il Comune di Frosinone e la stessa Regione Lazio, attraverso un confronto costante e strutturato in ordine alle opportunità offerte dai finanziamenti regionali per i Comuni, o comunque mettere in rete le relazioni amministrative tra i due importanti enti. In un momento storico nel quale la sinergia tra i Comuni e gli Enti sovraordinati, nel caso di specie la Regione, diventa fondamentale per una migliore, veloce e maggiormente funzionale gestione della macchina amministrativa, molte realtà municipali di particolare importanza, come ad esempio il Comune di Napoli, o quello di Firenze, stanno sperimentando, con successo, questa innovativa delega assessorile. E per questa delicata responsabilità affidatami, ringrazio il sindaco Mastrangeli».

Da pochi giorni è partita l'iniziativa del Teatro tra le porte al centro storico. Una prima impressione?

«Il tradizionale appuntamento del "Teatro tra le porte", nella parte storica della città, quest'anno nella bellissima location di piazza Vittorio Veneto, costituisce ormai un attesissimo punto di riferimento per Frosinone e per tutti i cittadini, con un cartellone, anche quest'anno, di grande spessore, rilevanza e qualità, sintomatici dell'impegno, da parte dell'Amministrazione, per le iniziative non solo di carattere culturale, ma anche di natura sociale e quindi di aggregazione ed intrattenimento. La grande partecipazione popolare di queste due prime serate testimonia il gradimento da parte della comunità per questa iniziativa, per la quale vanno ringraziate senz'altro l'assessore alla cultura Simona Geralico, tutta la struttura comunale dedicata all'organizzazione dell'evento teatrale e l'Atcl, partner ormai consolidato del Comune capoluogo».