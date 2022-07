Sono ore decisive per il Pd provinciale, chiamato ad inviare al segretario regionale Bruno Astorre una rosa di nomi nella quale individuare possibili candidati nei collegi locali. Ovviamente il nome di punta è quello di Francesco De Angelis, con riferimento al plurinominale Frosinone-Latina. Ma in ogni caso prosegue una stagione elettorale lunga e complessa: prima le comunali (si è votato anche a Frosinone), ora le politiche, quindi le regionali. A seguire ci sarà l'appuntamento per il presidente della Provincia e poi ancora le amministrative. Intanto però all'orizzonte ci sono le politiche del 25 settembre, la madre di tutte le battaglie politiche. Che nessuno può permettersi di perdere. Né a livello nazionale né locale.

Allora Fantini, ma il 25 settembre è davvero un bivio?

«Ha ragione il segretario Letta: il voto del 25 settembre è uno spartiacque fondamentale e il pareggio non è contemplato. La scelta dei cittadini ricadrà su una forza riformatrice e progressista come il Pd o per la Destra peggiore di sempre, quella dei nazionalismi e contraria all'Europa. Siamo ad un bivio decisivo, assolutamente. Noi ci rivolgeremo ai cittadini presentando le nostre proposte: sostenibilità ambientale, economica e sociale; lotta alle disuguaglianze, che sono aumentate in maniera spaventosa; pari diritti e opportunità a tutti; giustizia sociale. E poi lavoro, con alcuni provvedimenti iniziali: salario minimo perché nessuno in Italia deve guadagnare meno di 9 euro l'ora, riforma degli stage, blocco del precariato, taglio del cuneo fiscale e una mensilità in più in busta paga per i lavoratori che guadagnano fino a 35.000 euro con taglio delle tasse. Risposte concrete, credibili».

A proposito di programma, si riferisce all' Agenda Draghi o ad una serie di proposte alternative?

«Il presidente del consiglio è una delle personalità più autorevoli a livello internazionale, è assurdo quanto accaduto e spero si faccia al più presto piena chiarezza su una ipotetica influenza russa in questa scelta. La Lega, al pari dei Cinque Stelle e di Forza Italia, ha deciso, per meri interessi di parte, la caduta rovinosa del Governo. Il Pd si è mostrato leale, responsabile, dalla parte degli italiani e non dalla parte di Putin, che ha brindato all'annuncio di nuove elezioni. Ma non bisogna soffermarsi su una etichetta, quella dell'agenda, perché come detto il Pd si presenterà agli italiani con una agenda propria, europeista, atlantista, imperniata sul lavoro, sui diritti civili e sullo sviluppo sostenibile. L'agenda di una sinistra moderna e progressista».

Ha citato il Movimento Cinque stelle. Frattura insanabile? E quali alleati per il Pd?

«In queste elezioni la rottura è irreversibile, la decisione di far cadere il governo Draghi è stata inaccettabile. Questo non significa non rivendicare un percorso che spesso è stato importante, anche nei livelli locali, come dimostra l'ottimo lavoro svolto in Regione Lazio dal presidente Zingaretti anche grazie ad un'agenda su temi condivisi con i Cinque Stelle. La modalità delle alleanze segue quanto espresso da Letta in direzione nazionale, con una relazione approvata all'unanimità: nessun veto, chi sposa il nostro progetto dovrà portare un valore aggiunto, ed è necessario uno spirito costruttivo perché non possiamo permetterci regali ad una destra così pericolosa».

Perché considera pericolosa la Destra?

«La parte moderata si è praticamente consegnata alla Meloni. In questi giorni il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato di nuovo della democrazia come una conquista di popolo, che va rigenerata ogni giorno. Ecco, sono queste le parole che indicano una strada giusta. E questa strada può essere rappresentata solo dal Partito Democratico».

Per quanto riguarda le liste, Frosinone rischia di rimanere scoperta nella rappresentanza? O De Angelis otterrà una candidatura in una postazione eleggibile?

«Stiamo lavorando perché questo territorio abbia la rappresentanza che merita. De Angelis è una risorsa straordinaria del Pd, oltre ad essere il presidente del Consorzio industriale del Lazio, il più grande d'Italia. Sta ottenendo risultati visibili a tutti. Ha esperienza, acume, visione politica come pochi. Come sempre sarà a disposizione del partito, che metterà in campo i profili migliori per sfidare la destra e vincere le elezioni. E quando parlo di migliori profili, non posso non far riferimento anche ad un dirigente come De Angelis».

È un'estate anomala sul piano politico?

«Come federazione abbiamo già condiviso l'appello alla grande campagna di mobilitazione lanciata dal partito a livello nazionale. Sono assolutamente d'accordo: possiamo cambiare le cose insieme, perché niente è già deciso. Stiamo riscontrando già tante adesioni al nostro progetto: chiunque voglia contribuire può farlo andando su www.partecipa.partitodemocratico.it».