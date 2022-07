Il consiglio regionale del Lazio ha approvato a maggioranza (25 favorevoli e 9 contrari) la proposta di legge numero 338 del 12 luglio 2022, vale a dire l'assestamento delle previsioni di bilancio. Il vicepresidente della Regione Daniele Leodori, che ha illustrato il provvedimento in aula, dice: «Con l'approvazione di questo assestamento di bilancio andiamo incontro alle nuove esigenze delle imprese del territorio più penalizzate dagli effetti delle crisi provocate dalla guerra in Ucraina e dall'emergenza siccità. In particolare, grazie ad un ristoro da 1,5 milioni, rispondiamo alle richieste di una categoria come quella dei pescatori che sta affrontando grandi difficoltà a causa degli aumenti relativi al costo del carburante. Un altro emendamento importante è quello relativo ai Consorzi di bonifica colpiti dalla siccità di questi ultimi mesi, per i quali destiniamo un sostegno economico e strumentale di circa 1 milione di euro».

Aggiunge Leodori: «Infine, sono stati approvati interventi di sostegno per le imprese agricole di piccole dimensioni e per le famiglie dei minori, fino a 12 anni di età, con disturbi dello spettro autistico». Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale Mauro Buschini, che rileva: «Una manovra importante per l'entità dell'intervento finanziario che genererà nei prossimi anni, con benefici cospicui su tutto il territorio regionale. In un quadro generale di grande difficoltà il consiglio regionale ha approvato una manovra finanziaria che tiene conto di una serie di investimenti per stimolare la ripresa economica, gli interventi infrastrutturali, le opere pubbliche, la manutenzione straordinaria, senza dimenticare il mondo dell'associazionismo. La legge approvata prevede risorse in favore delle opere pubbliche, delle politiche giovanili e dell'associazionismo e per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Inoltre per andare incontro ai Comuni in difficoltà è stato disposto un aumento del fondo per prevenire il dissesto finanziario. Con l'ampliamento della ragione sociale di Astral spa, che potrà coadiuvare le Amministrazioni, si potrà intervenire nella realizzazione di opere pubbliche di edilizia scolastica con notevole risparmio economico e di tempo. Inoltre la Regione con questa manovra continua ad investire su nuove assunzioni di personale giovane e preparato per snellire e accelerare le procedure del Pnrr a favore dei cittadini del Lazio che attendono ormai da troppo tempo questi importanti interventi».

Aggiunge il consigliere Mauro Buschini: «Con il via libera del consiglio regionale all'assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024, prosegue il lavoro di programmazione, di azione e di risanamento dei debiti, iniziato in questi dieci anni. Grazie alla giunta, al presidente Nicola Zingaretti, all'assessore al bilancio Daniele Leodori, al presidente della commissione Fabio Refrigeri per il lavoro svolto. Un impegno costante e quotidiano della Regione, che conferma, ancora una volta, massima attenzione su temi molto importanti come la sanità, la formazione e lavoro, la scuola, la cultura, le imprese, la mobilità, l'ambiente e il territorio, le infrastrutture e i giovani».

Su un altro argomento, quello di "Fare impresa Lazio", Buschini afferma: «Un'iniziativa importante che dimostra ancora una volta, con la disponibilità di 205 milioni di euro per l'accesso al credito, l'attenzione massima della Regione Lazio nei confronti del rilancio delle piccole e medie imprese del territorio. "Fare impresa Lazio", ovvero un pacchetto di bandi, ha proprio come obiettivo facilitare la competitività e la liquidità delle imprese. Un'opportunità che va colta subito».