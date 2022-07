La politica corre veloce: una settimana fa tutti i riflettori erano puntati sulla prima seduta di consiglio comunale di Frosinone, con il debutto di Riccardo Mastrangeli nel ruolo di sindaco nell'aula di Palazzo Munari. Pronti via e subito scontro tra maggioranza e opposizione su una mozione a sostegno del Governo Draghi. Quasi un segno premonitore perché qualche giorno dopo al Senato si sarebbe consumato il ribaltone. Mario Draghi ottiene una fiducia con numeri al minimo perché Lega e Forza Italia non partecipano alla votazione.

Come il Movimento Cinque Stelle, che ha aperto la crisi sul decreto Aiuti. L'ex Governatore della Bce si è dimesso e il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, non ha perso tempo. Sciogliendo le Camere. Si vota il 25 settembre: comizi sotto l'ombrellone e tanti saluti a quel senso di responsabilità sbandierato... dopo. In nome del popolo sovrano. All'ipocrisia della classe politica l'Italia è abituata. Ma raramente si è visto uno spettacolo come quello andato in onda a Palazzo Madama. Solo calcoli elettorali e sondaggi da parte di una classe dirigente terrorizzata dalla tempesta economica e sociale in arrivo.

Tra aumento delle materie prime, prezzo della benzina e costo dell'energia. Ma detto tutto questo, bisognerà anche fare i conti con un qualcosa che si era preferito non approfondire. Il taglio di 345 seggi parlamentari ha comportato una nuova geografia politica dei collegi. E siccome alle urne si andrà con il Rosatellum, nella parte maggioritaria parlare di rivoluzione è riduttivo. Il collegio del Senato è in comune con Latina, mentre alla Camera, Cassino fa parte dell'area di Terracina. In Ciociaria resta un solo spazio completamente territoriale, quello del collegio alla Camera che racchiude il frusinate e il sorano. Basta: nulla di più. Conservare l'attuale rappresentanza è impossibile, ma pure limitare i danni sarà un'impresa.

Tutto quello chi si è fatto finta di non vedere

Preveniamo l'obiezione: ma perché, le rappresentanze parlamentari degli ultimi 25 anni cosa hanno portato al territorio? Più nulla che poco. Con tutti i protagonisti che hanno interpretato la norma secondo la quale la funzione parlamentare si esercita senza vincolo di mandato come un alibi politico perfetto. Una sorta di fuga dal territorio. Però adesso il discorso è diverso. La partita della Camera di Commercio è stata stravinta da Latina. Senza uno straccio di riflessione critica da parte di questo territorio. E nessuno venga a raccontarci la storiella che non è cambiato niente. È cambiato tutto. I collegi parlamentari in comune vedono comunque una prevalenza netta di Latina. Numerica per gli abitanti e politica per il "peso" della provincia pontina. Che esprime, tra l'altro, due coordinatori regionali di partito: il senatore Claudio Fazzone (Forza Italia) e il deputato Claudio Durigon (Lega). Ma intendiamoci: Latina merita il predominio. Ci sarà un motivo per il quale il capoluogo pontino conta più di 130.000 abitanti, mentre quello ciociaro è fermo da decenni sotto quota 45.000. Si chiama attrattività del territorio, che si guadagna sul campo con politiche di programmazione, di incentivi, di visione urbanistica e sociale. Naturalmente la provincia di Frosinone ha le sue eccellenze: imprenditoriali per esempio. Che meriterebbero ben altre prospettive e occasioni. Non manca soltanto il gioco di squadra della classe dirigente, manca soprattutto il peso politico del territorio. Certamente le candidature alla Camera, al Senato e alla Regione rappresentano un traguardo per chi ha legittime ambizioni. Ma se sono soltanto un punto di arrivo e mai di partenza, c'è poco da fare. E ogni volta che ci sono degli scenari incrociati tra le province di Frosinone e Latina, a perdere siamo noi. Il prossimo Parlamento sarà il primo con 345 seggi in meno. E questo vuol dire anche altro: i "paracadutati". Tutti i partiti avranno la necessità di salvare e blindare molti big. La Ciociaria purtroppo ha una lunga tradizione di candidati provenienti da fuori provincia. Anche in questo caso è una questione di mancanza di peso politico. Forse a Roma non ci si dovrebbe limitare ad applaudire ed osannare i leader nazionali. Magari un "no" pronunciato con fermezza avrebbe maggiori effetti.

Il contraccolpo inevitabile: tutti alla Regione

Gli spazi ristrettissimi per il Parlamento produrranno soprattutto un effetto: in tantissimi cercheranno di essere candidati alle regionali, che peraltro si terranno in tempi brevissimi visto che Nicola Zingaretti sarà candidato al Senato. Alla fine però il problema verrà soltanto spostato su un altro terreno. Con la conseguenza che in tanti resteranno a piedi. E non potranno neppure essere "recuperati" alle provinciali e alle comunali. Le elezioni politiche anticipate rendono impossibile sia il superamento della legge Delrio che la possibilità del terzo mandato per i primi cittadini dei Comuni con oltre quindicimila abitanti. Verità semplice: è la rappresentanza politica ad essere stata tagliata in questi decenni.