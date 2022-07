«Il Partito Democratico ha dato priorità al Paese, altri invece ad interessi di parte». Non ha dubbi Luca Fantini, segretario provinciale del Partito Democratico. Spiega: «ll presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sciolto le Camere e il 25 settembre si voterà per eleggere i nostri rappresentanti alla Camera e al Senato. In questo momento così critico, dove le fasce più deboli stanno pagando il prezzo di una crisi economica di cui non si vede la fine, la destra e il Movimento Cinque Stelle hanno affossato l'esecutivo Draghi e la sua agenda di governo basata su crescita e sviluppo».

Oltre che segretario provinciale del Pd, Luca Fantini è membro dell'assemblea nazionale del partito. Spiega: «Noi abbiamo dato priorità al Paese, non agli interessi di parte. Rilanceremo le nostre proposte in vista delle elezioni, costruendo una grande piattaforma progressista da presentare agli italiani, che tenga conto delle reali necessità del Paese». Anche dalle parole di Fantini emerge la distanza che in questo momento separa il Pd dai Cinque Stelle. Per quanto riguarda le candidature alle politiche, Francesco De Angelis si giocherà fino in fondo le sue carte. Magari nel collegio proporzionale, dove la posizione realmente eleggibile è soltanto la prima. I Democrat provinciali puntano a questo.