In corso a Palazzo Munari il conferimento delle deleghe agli assessori della giunta Mastrangeli.

Simona Geralico è assessore alla Cultura, Musei, Rapporti enti, Turismo e Pari opportunità; a Danilo Magliocchetti la delega per Centro storico, Artigianato locale, Rapporti Università, con il Consiglio comunale e con la Regione Lazio. Angelo Retrosi ha ottenuto l'assessorato ai Lavori pubblici, Manutenzione, Demanio e patrimonio; Maria Rosaria Rotondi è assessore alla Polizia municipale, sicurezza viabilità e traffico; Alessandra Sardellitti entra in giunta con la delega a Innovazione, tecnologica e smart city, Politiche giovanili e Ufficio Europa. Fabio Tagliaferri ha l'assessorato Welfare, Politiche sociali, Fragilità sociali; Valentina Sementilli quello per le Attività produttive, la Pubblica istruzione e i rapporti con gli Istituti superiori. Ad Adriano Piacentini Bilancio, Tributi, Personale, Società partecipate e Antonio Scaccia, vicesindaco, ottiene le deleghe per Ambiente, Transizione ecologica Mobilità e Benessere animale.

«Deleghe attribuite in modo proporzionale secondo risultati elettorali e competenze - ha commentato il sindaco Riccardo Mastrangeli - Auguri a questa nuova amministrazione di altissimo livello, che unisce professionalità e grande entusiasmo».