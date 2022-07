Il segretario provinciale del Partito Democratico di Frosinone, Luca Fantini, e la presidente, Stefania Martini, hanno convocato per mercoledì 13 luglio, alle ore 18 presso l'hotel Memmina, la direzione provinciale con all'ordine del giorno l'analisi del voto sulle elezioni amministrative e il tesseramento 2022. Alle ore 17, nella stessa sede, su iniziativa del segretario Fantini e della responsabile dell'organizzazione provinciale del Pd, Martina Innocenzi, si terrà la riunione di tutti i segretari di circolo del Pd «a fronte delle importanti novità introdotte per il nuovo tesseramento per l'anno 2022».

Ma è evidente che i riflettori sono puntati sull'analisi del voto delle comunali di Frosinone. Il centrosinistra, guidato da Domenico Marzi, è arrivato al ballottaggio. Sicuramente un passo avanti rispetto a cinque anni fa, quando Nicola Ottaviani venne riconfermato al primo turno. C'è però da sottolineare che il centrosinistra è alla terza sconfitta consecutiva nel capoluogo.

In una recente intervista a Ciociaria Oggi, Francesco De Angelis ha detto: «In ogni caso, rispetto a cinque anni fa, siamo arrivati al ballottaggio stando in partita fino al termine. Si tratta di un passo avanti. Il Pd c'è stato, il Campo Largo pure. È mancato il centrosinistra e dovremo lavorare per recuperare il rapporto con i Socialisti e per cercare di arrivare ad un'intesa con Azione di Carlo Calenda. Con il Psi il rapporto è difficile e complicato non da adesso. Ma negli ultimi due anni. E non soltanto a Frosinone. Occorre recuperare assolutamente questa difficoltà e unire le forze del centrosinistra. Come Partito Democratico avvieremo una riflessione. Ritengo però che una riflessione debba avviarla anche il Psi: vero che ha ottenuto un buon risultato con il 6%, ma è altrettanto vero che con il sistema maggioritario non basta. Terza sconfitta consecutiva? Vero, ma stavolta siamo stati in partita. Frosinone è una città storicamente di centrodestra, non è semplice. Il Pd governa i principali enti? Governare non è sinonimo di consenso elettorale, questo va detto con nettezza. Francamente credo che il Partito Democratico stia governando benissimo ad ogni livello. È una cosa che fa parte della nostra cultura. Ribadisco il concetto: in provincia di Frosinone, oltre che nel capoluogo, il centrodestra è maggioritario e fortissimo. Lo si vede bene quando si vota per le politiche per esempio. Alle amministrative le partite sono sempre più equilibrate e questo è indubbiamente un merito del centrosinistra. Il risultato è fondamentale in ogni tipo di competizione, però non dobbiamo buttare a mare un'esperienza politica che è stata positiva. Siamo più forti rispetto a cinque anni fa e sicuramente competitivi». Il sentiero dell'analisi del voto è sicuramente questo.