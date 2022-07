«La nostra sarà una opposizione seria e alternativa». Così Vincenzo Iacovissi, vicesegretario nazionale del Psi e rappresentante socialista in consiglio comunale, anticipa l'atteggiamento che assumerà nell'assise cittadina, a pochi giorni dal formale insediamento previsto per il 18 luglio prossimo.

«Abbiamo condotto – precisa Iacovissi – una intera campagna elettorale improntata alla discontinuità per favorire un reale cambiamento nei metodi, nell'azione e nelle persone, e intendiamo dunque proseguire lungo questo tracciato. Nel ringraziare nuovamente gli elettori per la fiducia e i candidati della nostra lista per l'impegno, mi preme sottolineare che farò del mio meglio per assicurare rappresentanza alle istanze di innovazione della città. Lavoreremo dai banchi dell'opposizione, nel pieno rispetto del mandato ricevuto dagli elettori perché riteniamo che il ruolo della minoranza possa essere molto prezioso oltre che imprescindibile per un consesso democratico. Ovviamente, in linea con i comportamenti tenuti durante la campagna elettorale, sarà una opposizione non isterica e pretestuosa ma seria, puntuale sui contenuti e aperta a tutte quelle proposte che andranno nell'interesse della città».

Aggiunge Vincenzo Iacovissi: «Il nostro obiettivo sarà quello di svolgere un'opposizione non solo come contropotere ma soprattutto come alternativa al governo cittadino, per consentire l'emersione di idee, suggerimenti e proposte da mettere a disposizione del consiglio e della giunta. In particolare, concentreremo la nostra attenzione sul progetto della città intercomunale del grande capoluogo per realizzare un'area vasta di 150.000 abitanti in cui mettere insieme i servizi e ridurre i costi, aumentando il peso politico della nostra terra sui tavoli istituzionali che contano. Avremo uno sguardo prioritario alle iniziative in favore delle giovani generazioni per consentire loro di studiare e lavorare nella nostra città mettendo un freno all'esodo di residenti. In questa prospettiva, rilanceremo con forza la proposta di istituire a Frosinone un polo interuniversitario del Lazio, aumentando l'offerta didattica e formativa in connessione con i principali Atenei che operano nella regione».

Prosegue Vincenzo Iacovissi: «Continueremo inoltre ad accendere un faro di attenzione in favore delle fasce più deboli della popolazione, con lo scopo di ridurre le diseguaglianze sociali e territoriali. Infine, ma non da ultimo, porteremo avanti iniziative per una città più sostenibile, con meno inquinamento e cemento e più aree verdi».

Conclude il consigliere comunale: «Il Psi porterà i propri valori di sinistra in consiglio comunale, per costruire una alternativa non solo amministrativa ma soprattutto politica al governo della città. Vigilanza, controllo e proposta saranno dunque gli assi della nostra azione».