Il primo atto sarà l'insediamento del consiglio comunale. Con l'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. La seduta del consiglio comunale è stata fissata da Riccardo Mastrangeli per il 18 luglio alle 17.30 in prima convocazione e il 20 luglio alla stessa ora in seconda.

I punti all'ordine del giorno sono cinque. Ci sarà il giuramento del sindaco. Quindi l'elezione del presidente del consiglio, dei due "vice" e dei due segretari consiglieri. Quindi la comunicazione del sindaco sulla nomina della giunta e del vicesindaco. Si procederà poi all'elezione della commissione elettorale comunale. Infine, la comunicazione dei capigruppo consiliari. La nomina della giunta comporterà lo scorrimento delle liste, con conseguente ingresso in aula dei primi dei non eletti. Ma soltanto nel caso saranno nominati assessori i consiglieri comunali.

Nessuno scorrimento della lista qualora vengano individuati degli esterni. Il discorso riguarda soltanto la maggioranza di centrodestra. Vediamo chi sono i primi dei non eletti delle diverse liste. Nella Lista Ottaviani ci sono Giovambattista Martino (189 voti) e Mario Grieco (178). In Fratelli d'Italia Marco Ferrara (156) e Paolo Fanelli (143). Nella Lista Mastrangeli Annarita Alviani (160) e Lucio Pantano (148), nella Lista per Frosinone Giuseppina Giugliano (162) e Ilio Crescenzi (143). Nella Lega Dino Iannarilli (166) e Mara Belli (78). In Forza Italia Maurizio Scaccia (126) e Giuseppe Scaccia (117). In Frosinone Capoluogo ci sono Domenico Fagiolo (161) e Mariarosaria Rotondi (116). Questa la composizione del consiglio sulla base dei risultati. Per quanto riguarda la maggioranza di centrodestra, 5 seggi alla Lista Ottaviani (Valentina Sementilli, Massimiliano Tagliaferri, Angelo Retrosi, Christian Alviani, Teresa Petricca), 4 a Fratelli d'Italia (Sergio Crescenzi, Alessia Turriziani, Alessia Savo, Franco Carfagna), 3 per la Lista Mastrangeli (Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella, Francesco Pallone), 3 per la Lista per Frosinone (Francesca Chiappini, Sergio Verrelli, Corrado Renzi), 2 per Forza Italia (Adriano Piacentini, Cinzia Fabrizi), 2 per la Lega (Giovanni Bortone, Rossella Testa), 1 per Frosinone Capoluogo (Pasquale Cirillo). Più il sindaco Riccardo Mastrangeli.

Quindi i 12 seggi assegnati alle opposizioni. Intanto Domenico Marzi. Poi 3 al Pd (Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Norberto Venturi), 3 alla Lista Marzi (Carlo Gagliardi, Alessandra Mandarelli, Armando Papetti), 2 al Polo Civico (Claudio Caparrelli, Francesca Campagiorni), 1 alla Lista Marini (Andrea Turriziani). Questo per quanto riguarda il centrosinistra del Campo Largo. Gli altri 2 seggi scattano per i candidati a sindaco Vincenzo Iacovissi (Psi) e Mauro Vicano (Azione più due liste civiche).