«Continuiamo a lavorare intanto sui capisaldi: il programma e la costruzione della coalizione. Poi, insieme alla coalizione e in costante raccordo con la segreteria nazionale e gli organismi regionali competenti, si affronterà il tema del candidato presidente e delle modalità con cui sceglierlo». Così il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre, interpellato dall'agenzia Dire sul percorso del Partito Democratico in vista delle elezioni regionali in programma la prossima primavera. È una correzione di rotta quella del segretario regionale del Pd Bruno Astorre rispetto all'impostazione originaria. Il tema è la scelta del candidato alla presidenza della Regione Lazio per il dopo Zingaretti. Dopo le tensioni nel corso dell'ultima riunione della direzione regionale del partito, evidentemente qualcosa è cambiato.

E c'è chi sostiene che possa esserci stato perfino un intervento diretto del segretario nazionale Enrico Letta. La situazione è nota. Bruno Astorre, esponente di AreaDem di Dario Franceschini, ha sempre sostenuto la necessità di effettuare le primarie, arrivando ad individuare una data possibile: il 13 novembre. Non è un mistero che Astorre sostiene il vicepresidente del Lazio Daniele Leodori. Disponibili ad effettuare le primarie anche Alessio D'Amato e Marta Bonafoni. Da settimane sullo sfondo c'è però anche l'ipotesi dell'ex presidente della Provincia di Roma Enrico Gasbarra.

Una soluzione gradita a Nicola Zingaretti, Roberto Gualtieri, Claudio Mancini e Goffredo Bettini. I quali hanno sottolineato l'esigenza di scegliere prima la coalizione e poi procedere con l'individuazione del candidato e del metodo. Su questa posizione c'è pure Pensare Democratico di Francesco De Angelis. A questo punto la presa di posizione di Astorre di fatto congela la situazione. E il riferimento al «costante raccordo con la segreteria nazionale e gli organismi regionali competenti» significa che della questione si occuperà direttamente Enrico Letta.