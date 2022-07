Oggi il faccia a faccia tra il sindaco Riccardo Mastrangeli e il portavoce cittadino di Fratelli d'Italia Fabio Tagliaferri concluderà il primo giro di consultazioni finalizzate alla composizione della giunta. La situazione non è semplice, anche se il sindaco è perfettamente consapevole che accelerazioni affrettate potrebbero determinare fibrillazioni difficili da gestire. I nodi da sciogliere non mancano. Le caselle a disposizione sono 10: 9 assessorati e la presidenza del consiglio comunale. Il possibile assetto della giunta è questo: 2 assessorati alla Lista Ottaviani, 2 a Fratelli d'Italia, 1 alla Lista Mastrangeli, 1 alla Lista per Frosinone, 1 alla Lega, 1 a Forza Italia, 1 a Frosinone Capoluogo.

Mentre per la presidenza del consiglio comunale in questo momento appare in vantaggio Massimiliano Tagliaferri, della Lista Ottaviani. La civica dell'ex sindaco (5 consiglieri) così avrebbe tre caselle. Appare destinata a tramontare sul nascere la possibilità di un allargamento della maggioranza in direzione dell'area di Mauro Vicano, con conseguente nomina nell'esecutivo di Alessandra Sardellitti. Ma procediamo con ordine. Dalla presidenza del consiglio comunale: la rivendicano sia Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) che Adriano Piacentini (Forza Italia). Quest'ultimo facendo riferimento ad un accordo raggiunto con Mastrangeli alla vigilia delle primarie. In queste ore il favorito sembra essere Massimiliano Tagliaferri. A Piacentini verrebbe proposto un assessorato con una maxi delega: bilancio, finanze, affari generali e personale. Vedremo quali saranno le valutazioni del diretto interessato ma anche del coordinatore regionale, senatore Claudio Fazzone.

Per quanto riguarda invece la delega di vicesindaco, la rivendicano sia Fabio Tagliaferri (Fratelli d'Italia) che Antonio Scaccia (Lista per Frosinone). Fratelli d'Italia ha eletto 4 consiglieri, la Lista per Frosinone 3. Il punto è questo. A FdI potrebbe essere prospettata questa soluzione: o 2 assessorati senza vicesindaco oppure 1 assessorato più la delega di vicesindaco. Fabio Tagliaferri è uomo di partito e lo ha dimostrato in tutti questi mesi. Davanti ad una scelta del genere, opterebbe per i 2 assessorati. Ma non sarebbe lui ad entrare in Giunta. Per quanto riguarda la Lista per Frosinone di Antonio Scaccia, la rivendicazione del vicesindaco (e 1 assessorato) viene sostenuta con l'argomentazione di aver avuto la prima degli eletti, Francesca Chiappini. Comunque la situazione è aperta. Naturalmente ci sono tanti aspetti da considerare: le reazioni politiche e le dinamiche interne a partiti e liste civiche in primis.

Per il resto, per quanto riguarda l'assessorato della Lista Mastrangeli (3 consiglieri) la scelta sarà tra Anselmo Pizzutelli e Maria Antonietta Mirabella. Per la Lega (2 consiglieri) in pole c'è Danilo Magliocchetti, esterno. Un discorso a parte merita la situazione di Frosinone Capoluogo (1 consigliere): nei giorni scorsi Pasquale Cirillo ha chiesto rispetto e pari dignità. Lo ha fatto quando gli sarebbe stata prospettata la possibilità di unire le forze con Mauro Vicano per poter avere numeri maggiori per la rivendicazione di un assessorato. Magari sostenendo l'ipotesi Sardellitti. Cirillo ha risposto no.

Appaiono ridotte al lumicino le possibilità di un'entrata in giunta di Alessandra Sardellitti. Il candidato sindaco Mauro Vicano è sul piede di guerra e fa riferimento esplicito ad un'intesa con Riccardo Mastrangeli raggiunta prima del ballottaggio. In ogni caso il sindaco, dopo il faccia a faccia di oggi, potrebbe accelerare. Intanto all'interno della coalizione si sta profilando un asse di fatto tra Lista Ottaviani (5 consiglieri), Lista Mastrangeli (3), Lista per Frosinone (3) e Lega (2). Un totale di 13 consiglieri su 21. Una maggioranza nella maggioranza?