Primarie o non primarie? Questo è il dilemma. Ma non soltanto per la verità, perché la candidatura alla presidenza della Regione per il dopo Zingaretti sta spaccando il Pd ad ogni livello. E lunedì, in sede di direzione generale, la contrapposizione è emersa nettamente. Non solo: c'è un braccio di ferro che coinvolge anche i livelli nazionali.

La stessa analisi del voto delle comunali ha fatto registrare critiche accese nei confronti del segretario regionale Bruno Astorre, che ha ribattuto. Dicevamo della candidatura alla presidenza della Regione. Le ipotesi sono diverse: intanto c'è quella del vicepresidente del Lazio Daniele Leodori. Sostenuto da AreaDem di Astorre e del ministro della cultura Dario Franceschini. Tutti favorevoli alla celebrazione delle primarie. In campo da tempo c'è altresì l'assessore alla sanità Alessio D'Amato, molto popolare per la gestione della pandemia da Covid 19. Pure lui si è detto favorevole ad effettuare le primarie, per le quali sarebbe già stata individuata una data: il 13 novembre.

Diversa invece la posizione di esponenti come il presidente Nicola Zingaretti, il deputato Claudio Mancini, il sindaco Roberto Gualtieri e Goffredo Bettini. La soluzione che da tempo viene ventilata è quella dell'ex presidente della Provincia di Roma Enrico Gasbarra. Con o senza le primarie. Per quanto riguarda le scelte dei Democrat in provincia di Frosinone, l'area di Pensare Democratico (largamente maggioritaria) di Francesco De Angelis è posizionata sulle posizioni di Gasbarra. Oltre a De Angelis, anche Sara Battisti, vicesegretario e consigliere regionale del partito. Diversa invece la posizione del consigliere regionale Mauro Buschini, "delfino" storico di Francesco De Angelis. Buschini ha un rapporto personale e politico molto forte con Daniele Leodori e qualora si dovesse arrivare ad una scelta netta, potrebbe decidere di schierarsi con il vicepresidente della Regione.

Antonio Pompeo, presidente della Provincia e referente locale di Base Riformista, è schierato con Bruno Astorre e Daniele Leodori. Schieramenti che naturalmente avranno un peso nei rapporti di forza e negli equilibri. La celebrazione o meno delle primarie sta diventando uno spartiacque fondamentale. E dalla riunione della direzione regionale è emerso che le stesse vengono viste dall'area di Zingaretti, Gualtieri, Mancini e Bettini come una sorta di congresso regionale anticipato del Pd. Perché la partecipazione alle stesse di tre big del calibro di Gasbarra, Leodori e D'Amato darebbe una connotazione politica fortissima. Pure su questo terreno però lo scontro è inevitabile e durissimo.

Per Astorre rappresenta lo sbocco naturale proprio perché ci sono più candidati. Nel vertice della direzione regionale non sono mancate le critiche ad Astorre per il fatto che agirebbe più come leader di una corrente (AreaDem) che come segretario dell'intero partito. Sullo sfondo pure il botta e risposta tra Dario Franceschini e Nicola Zingaretti sulle correnti.

Un esponente del calibro di Marco Miccoli ha scritto sui social: «Abbiamo nettamente perso le amministrative nel Lazio, non avremo più la spinta della candidatura di Zingaretti, non abbiamo un quadro di alleanze certe, peraltro in un quadro di fratture provocate da scelte di governo nazionale che stanno provocando gravi fibrillazioni, fratture che si replicano sugli stessi temi: lavoro, sociale, scuola, ambiente, anche con le forze sociali. E di fronte a tutto questo, senza avere possibilità di lavorare a tali nodi, ci si propone una conta, una sorta di congresso di partito ma senza politica. Non sono stato l'unico ad elencare queste preoccupazioni, molto meglio di me, in molti le hanno rappresentate. Ma nelle conclusioni il segretario regionale Bruno Astorre, non solo non le ha raccolte, ma ha addirittura rilanciato il percorso, ripeto, non ancora formalizzato, aprendo di fatto alla possibilità della rottura dell'unità del partito in un momento drammatico come questo. Ora ognuno si assuma le proprie responsabilità. O si dirige il partito o si dirige la propria parte di partito. Entrambe le cose non si possono fare».

Sempre sui social Roberto Morassut ha sottolineato: «Le correnti organizzate, in un partito, sono un'illusione ottica. Danno la sensazione del pluralismo ma vincolano la libera espressione delle persone e spingono alla loro autocensura per prudenza o opportunismo, producono conformismo. I grandi leader, a partire da De Gasperi e Moro, le contrastarono. Nel Pci c'erano ma i loro capi si guardavano bene da organizzarle e badavano a non scadere nel "frazionismo"».

Nell'area di Zingaretti e Gualtieri si sta mettendo l'accento sulla necessità di definire prima la coalizione del candidato. Nel Pd il tema delle alleanze è destinato a diventare centrale, specialmente nel Lazio, dove la forza elettorale e politica di Azione di Carlo Calenda è importante. E l'ex ministro non perde occasione per sottolineare la distanza incolmabile dai Cinque Stelle. Infine, oltre ai nomi di Gasbarra, Leodori e D'Amato, circolano pure quelli di Roberto Morassut, Marianna Madia e Beatrice Lorenzin. Ora però lo scontro è soltanto politico.