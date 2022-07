Incrementata la dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico Buoni asili nido 21-22 con cui la Regione Lazio sostiene le famiglie attraverso buoni fino a 400 euro per coprire i costi di frequentazione dei servizi educativi dal 1º settembre 2021 al 31 luglio 2022. La dotazione iniziale di 6 milioni di euro viene incrementata di 10 milioni per un totale di 16 milioni a disposizione delle famiglie del Lazio che ne hanno fatto richiesta.

«L'abbattimento delle rette dei servizi educativi era tra gli ambiziosi obiettivi che ci siamo dati con l'approvazione della legge regionale 7/2020. L'alto numero di richieste dei buoni – che ha reso necessario e possibile l'incremento delle risorse sull'Avviso – ci conferma che l'intuizione della riforma del sistema 0/6 era corretta. Con l'ampliamento della platea dei beneficiari andiamo a sostenere sempre più famiglie mettendole in condizioni di poter affrontare i costi dei servizi educativi sul territorio: questo significa investire sull'educazione e l'istruzione dei bambini e delle bambine e, al contempo, offrire ai genitori concreti strumenti di conciliazione dei tempi di vita. Mi sono battuta due anni fa per approvare la legge sul sistema integrato di educazione e istruzione convinta che fosse un tassello fondamentale di quella riforma del welfare di sostegno alle famiglie che, oggi più che mai, appare necessaria. La notizia di oggi si inserisce in un percorso di lunga data e che continua a guardare avanti, cercando le soluzioni migliori per sostenere non solo genitori, ma anche strutture, educatori e – soprattutto – i bambini e le bambine mettendo al centro il diritto all'istruzione come migliore forma di contrasto alle diseguaglianze». Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio e prima firmataria della legge regionale 7/2020.