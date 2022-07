«Un atto importante, che testimonia il lavoro portato avanti in questi due mandati, in un quadro istituzionale incerto e nebuloso, dove le risorse a nostra disposizione sono state, e sono tuttora, di gran lunga più esigue rispetto a quelle necessarie per le funzioni da esercitare. Ma è anche un riconoscimento al lavoro di sinergia tra parte politica e parte tecnica». Così il presidente della Provincia Antonio Pompeo. Aggiunge: «Voglio ringraziare, dunque, tutti i colleghi amministratori che, con il loro voto favorevole, hanno espresso fiducia nell'operato dell'Amministrazione provinciale e formulare ancora i miei auguri ai nuovi sindaci eletti e a quelli riconfermati alla guida dei loro Comuni. A tutti, inoltre, voglio esprimere apprezzamento e stima per quanto fatto in questi ultimi due anni, alle prese con un'emergenza senza precedenti che ci ha messo a dura prova con le esigenze delle comunità, le criticità derivanti da una difficile congiuntura economica e dalle tante difficoltà legate alla gestione dei problemi connessi con la pandemia». È una sorta di testamento politico quello di Antonio Pompeo. L'assemblea dei sindaci ha approvato il bilancio con 54 voti favorevoli e 9 contrari. Rappresentati 63 Comuni su 91.

Il programma

Spiega Pompeo: «In tema di viabilità la Provincia ha in corso una procedura per sottoscrivere 6 accordi quadro (uno per ciascuna area in cui è suddiviso il territorio provinciale) per un totale di circa 80 milioni di euro in 4 anni e di circa 15 milioni di euro per il solo 2022. Sistemazione del piano viabile, bonifica di tratti dissestati, contrasto al dissesto idrogeologico, nuova segnaletica, barriere di sicurezza, monitoraggio e messa in sicurezza di ponti e viadotti: sono queste le priorità che saranno affrontate con la messa in campo degli interventi mirati ad aumentare la qualità della circolazione stradale ma, soprattutto, le condizioni di sicurezza nelle arterie di competenza provinciale. A questo si aggiungano altri 800.000 euro di fondi provinciali per la manutenzione ordinaria delle strade».

La prospettiva politica

Antonio Pompeo il prossimo 31 ottobre termina il secondo mandato da presidente della Provincia. Nei successivi 90 giorni dovrà convocare le elezioni per la scelta del successore. Non sarà semplice. Ben 47 primi cittadini su 91 hanno meno di 18 mesi di mandato davanti. Una situazione che impedisce loro di scendere in campo. Il limite dei 18 mesi di mandato scatta dal 24 novembre 2022. Non potranno quindi essere della partita in 47. Tra i quali Enzo Salera (Cassino), Massimiliano Quadrini (Isola del Liri), Daniele Natalia (Anagni), Simone Costanzo (Coreno Ausonio), Alioska Baccarini (Fiuggi), Adriano Lampazzi (Giuliano di Roma), Domenico Alfieri (Paliano), Enrico Pittiglio (San Donato Val di Comino), Simone Cretaro (Veroli). È evidente che Antonio Pompeo ha lanciato la lunghissima campagna elettorale per le regionali. Sarà candidato nella lista del Pd, unitamente a Mauro Buschini e Sara Battisti, entrambi uscenti. La strategia è quella di provare ad intercettare i voti degli amministratori, non soltanto di quelli dei Democrat.

Quindi c'è la questione interna, relativa alle correnti del Pd. Antonio Pompeo è il referente provinciale di Base Riformista e sta cercando un asse di ferro AreaDem del senatore Bruno Astorre, segretario regionale del partito. Consapevole che dovrà vedersela con Pensare Democratico di Francesco De Angelis, area alla quale fanno riferimento sia Sara Battisti che Mauro Buschini. Ha detto ancora Pompeo: «Siamo amministratori e sappiamo bene che il nostro ruolo è quello di affrontare le questioni quotidiane e cercare di risolverle, con responsabilità e impegno. E lo abbiamo fatto. Un risultato su tutti: avere ridato centralità e dignità a un ente che pensavano fosse marginale. Oggi la Provincia di Frosinone si è ripresa il suo ruolo, con potere decisionale su questioni riguardanti il territorio, il suo sviluppo, il futuro dei nostri figli. E questo dobbiamo sottolinearlo con orgoglio». Più di un programma.

La Lega all'attacco

Gianluca Quadrini, presidente del gruppo provinciale della Lega, afferma: «La vittoria del centrodestra nelle elezioni comunali di Frosinone è la dimostrazione che, uniti, rappresentiamo la maggioranza. Ad avvalorare questa mia riflessione si aggiunge che l'assemblea dei sindaci ha approvato con una maggioranza risicata il bilancio di previsione del 2022. C'è una crisi sintomatica in atto. Seppur il centrosinistra gestisce la maggioranza degli enti non riescono a dare quel valore aggiunto che tanto decantavano. Al contrario del centrodestra che ha dimostrato, ancora una volta, che unito riesce a fare la differenza. Invito il presidente Antonio Pompeo, a prendere atto di questa situazione, che la coalizione di centrosinistra è in piena crisi e che occorre, anche in Provincia, una spinta nuova, un cambiamento, una governance politica rinnovata a totalmente».