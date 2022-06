«Abbiamo dato il massimo ed è stata in ogni caso una bella campagna elettorale». Così Francesco De Angelis, leader del Partito Democratico. Da un lato c'è la terza sconfitta consecutiva del centrosinistra, dall'altro il fatto di essere arrivati al ballottaggio e il risultato della lista dei Democrat. Spiega Francesco De Angelis: «Abbiamo costituito un bel gruppo, composto da tanti giovani e molte donne: da qui si dovrà ripartire. In ogni caso, rispetto a cinque anni fa, siamo arrivati al ballottaggio stando in partita fino al termine. Si tratta di un passo avanti. Il Pd c'è stato, il Campo Largo pure.

È mancato il centrosinistra e dovremo lavorare per recuperare il rapporto con i Socialisti e per cercare di arrivare ad un'intesa con Azione di Carlo Calenda. Con il Psi il rapporto è difficile e complicato non da adesso. Ma negli ultimi due anni. E non soltanto a Frosinone. Occorre recuperare assolutamente questa difficoltà e unire le forze del centrosinistra. Come Partito Democratico avvieremo una riflessione. Ritengo però che una riflessione debba avviarla anche il Psi: vero che ha ottenuto un buon risultato con il 6%, ma è altrettanto vero che con il sistema maggioritario non basta».

Chiediamo a De Angelis: resta il fatto che il centrosinistra ha perso per la terza volta consecutiva al Comune di Frosinone. Preoccupato? Risponde De Angelis: «Vero, ma stavolta siamo stati in partita. Frosinone è una città storicamente di centrodestra, non è semplice. Il Pd governa i principali enti? Governare non è sinonimo di consenso elettorale, questo va detto con nettezza. Francamente credo che il Partito Democratico stia governando benissimo ad ogni livello. È una cosa che fa parte della nostra cultura. Ribadisco il concetto: in provincia di Frosinone, oltre che nel capoluogo, il centrodestra è maggioritario e fortissimo.

Lo si vede bene quando si vota per le politiche per esempio. Alle amministrative le partite sono sempre più equilibrate e questo è indubbiamente un merito del centrosinistra. Il risultato è fondamentale in ogni tipo di competizione, però non dobbiamo buttare a mare un'esperienza politica che è stata positiva. Siamo più forti rispetto a cinque anni fa e sicuramente competitivi. Inoltre siamo uniti, a partire dal Pd». Adesso ci saranno le elezioni per la presidenza della Provincia. Argomenta Francesco De Angelis: «Sulla scacchiera non è cambiato assolutamente nulla: il centrodestra già governava il Comune di Frosinone.

Parliamo di una competizione che si snoda attraverso il voto ponderato e nella quale alle urne vanno sindaci e consiglieri». Il cambio del candidato al Comune di Frosinone ha disorientato l'elettorato? Afferma De Angelis: «Non mi nascondo dietro un dito: un certo disorientamento c'è stato. Ma in politica, come nella vita, bisogna guardare avanti e adattarsi rapidamente alle situazioni.

La candidatura a sindaco di Domenico Marzi ha funzionato e ha ridato entusiasmo alla coalizione. Su questo ci dobbiamo concentrare. Come sceglieremo il prossimo candidato tra cinque anni? Beh, è davvero troppo presto. Adesso abbiamo davanti cinque anni di opposizione, che porteremo avanti nell'interesse della città. In maniera costruttiva. Intanto approfitto per formulare le congratulazioni e gli auguri al sindaco Riccardo Mastrangeli. Credo sia arrivato il momento di svelenire il clima e di riavviare una normale dialettica politica tra gli schieramenti».