Il gruppo più numeroso sarà quello della Lista Ottaviani, seguito da Fratelli d'Italia. Nei prossimi giorni si procederà ufficialmente alla composizione del consiglio comunale, anche attraverso la proclamazione degli eletti. Ma intanto sia nei partiti che nei comitati elettorali, anche alla luce dei dati emersi dopo le verifiche della Sezione Centrale, si stanno delineando gli scenari. Naturalmente potrebbero esserci delle variazioni. Ma la rotta è tracciata.

Per quanto riguarda la maggioranza di centrodestra, 5 seggi alla Lista Ottaviani (Valentina Sementilli, Massimiliano Tagliaferri, Angelo Retrosi, Christian Alviani, Teresa Petricca), 4 a Fratelli d'Italia (Sergio Crescenzi, Alessia Turriziani, Alessia Savo, Franco Carfagna), 3 per la Lista Mastrangeli (Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella, Francesco Pallone), 3 per la Lista per Frosinone (Francesca Chiappini, Sergio Verrelli, Corrado Renzi), 2 per Forza Italia (Adriano Piacentini, Cinzia Fabrizi), 2 per la Lega (Giovanni Bortone, Rossella Testa), 1 per Frosinone Capoluogo (Pasquale Cirillo). Più il sindaco Riccardo Mastrangeli.





Quindi i 12 seggi assegnati alle opposizioni. Intanto Domenico Marzi. Quindi 3 al Pd (Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Norberto Venturi), 3 alla Lista Marzi (Carlo Gagliardi, Alessandra Mandarelli, Armando Papetti), 2 al Polo Civico (Claudio Caparrelli, Francesca Campagiorni), 1 alla Lista Marini (Andrea Turriziani). Questo per quanto riguarda il centrosinistra del Campo Largo. Gli altri 2 seggi scattano per i candidati a sindaco Vincenzo Iacovissi (Psi) e Mauro Vicano (Azione più due liste civiche).

Ricordiamo i voti di lista definitivi dopo appunto le verifiche della Sezione Centrale: 2.759 voti per la Lista Ottaviani Prima Frosinone, 1.982 per Fratelli d'Italia, 1.928 per Mastrangeli Sindaco per Frosinone, 1.911 per la Lista per Frosinone, 1.065 per Forza Italia, 1.019 per la Lega Salvini premier, 696 per Frosinone Capoluogo. Per il centrodestra 11.360 voti.

Poi: 2.902 voti per il Pd, 2.589 per Marzi Sindaco Frosinone, 1.487 per il Polo Civico, 1.049 per la Lista Michele Marini, 738 per Frosinone in Comune, 735 per Piattaforma Civica Ecologista, 307 per il Movimento Cinque Stelle. Per la coalizione di centrosinistra quindi 9.447 voti. Quindi i 1.265 voti del Partito Socialista Italiano di Vincenzo Iacovissi. Proseguendo: 503 voti per la lista Vicano Sindaco per Frosinone, 366 per Azione con Calenda, 116 per Unione di Centro-Autonomi e Partite Iva. In totale per la coalizione che ha sostenuto Mauro Vicano 985 voti di lista. Infine, 227 voti per la lista civica del candidato sindaco Giuseppe Cosimato.