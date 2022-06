In arrivo gli ultimi dati dello spoglio elettorale che vede Riccardo Mastrangeli in netto vantaggio al 55,54 % sul candidato di centrosinistra Domenico Marzi fermo al 44,46 %. Sono 44 le sezioni scrutinate su 48. Questi i commenti a caldo del neo sindaco eletto e dei principali esponenti politici del centrodestra.

Un coro da stadio ad accogliere l'arrivo di Riccardo Mastrangeli che ha commentato: «Una grandissima emozione. Una vittoria di persone perbene contro ogni forma di violenza. Ha vinto la Frosinone che vuole andare avanti, che ha voglia di crescere, che ha voglia di continuità. Voglio dedicare la vittoria a mia figlia Anastasia, lei è sempre al primo posto nel mio cuore. La dedico alla madre di Anastasia e a mia sorella. Nicola Ottaviani invece rappresenta una parte fondamentale di questo passaggio. Lo ringrazio per ciò che mi ha saputo insegnare in questi dieci anni. Andremo avanti su questo percorso».

Presente anche il sindaco uscente Nicola Ottaviani: «Dobbiamo fare il possibile per riportare ai giovani il reddito soprattutto degli enti pubblici. Quello che è successo in questa campagna elettorale è stato indecoroso. Dobbiamo continuare a portare avanti lo sviluppo. La città ha scelto di andare avanti».

Il dirigente di Forza Italia Adriano Piacentini ha sottolineato: «La vittoria era già nell'aria, dovevamo raggiungere l'obiettivo al primo turno, per pochi voti non ci siamo riusciti eravamo consapevoli che avevamo una grande formazione di centrodestra unito».

Presente anche il senatore della Lega Gianfranco Rufa: «C'è entusiasmo. La campagna elettorale di Riccardo Mastrangeli è sempre stata così leale così perfetta che il risultato non poteva che essere questo».

Il senatore Massimo Ruspandini: «Un grande risultato che rafforza il centrodestra e dimostra che in questa provincia se siamo tutti uniti possiamo ottenere quello che meritiamo. Siamo soddisfatti per questi dieci anni di ottimo governo, per aver tenuto il comune capoluogo e ci aspettiamo altri dieci anni di buon governo da parte del centrodestra».

Il senatore Claudio Durigon: «Una continuità di quello che ha fatto il sindaco Ottaviani. Abbiamo visto già nel primo turno che il campo largo è ristretto e non più largo. Questa vittoria da un respiro forte al centrodestra. Noi ci siamo e questa sarà la giunta spinta per vincere anche le prossime regionali».

Fabio Tagliaferri: «Il centrodestra è tornato a votare. Altri dieci anni che ci vedranno protagonisti. Il nuovo sindaco Riccardo Mastrangeli saprà sicuramente portarci avanti e guidarci così come ha fatto Ottaviani in questi anni. Premiata tutta l'attività di questi anni dove il centrodestrà è rimasto unito nonostante tutto. Quando il centrodestra è unito a Frosinone vinciamo. Dispiace per coloro che pensando di andar dal centrodestra potessero crearci dei problemi, così non è stato».

L'assessore uscente al centro storico Rossella Testa: «Una vittoria della città di Frosinone, dobbiamo premiare la città che ha capito che in questi dieci anni Frosinone è cambiata e non ha voluto fermare questo cambiamento».

Il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli: «Si sente l'odore della vittoria e possiamo acclamare il sindaco Riccardo Mastrangeli».