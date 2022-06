Domenico Marzi, nella sede del suo comitato elettorale, ha commentato il risultato del ballottaggio che ha incoronato sindaco il candidato del centrodestra Riccardo Mastrangeli. «Siamo partiti da una situazione di enorme difficoltà iniziale - ha detto Marzi - si era puntato su un altro candidato e questo ha creato disorientamento. L'elettorato ha scelto la continuità, non condivido la scelta, ma ne prendo atto e ho telefonato a Mastrangeli per fargli gli auguri, nella logica di uno stile che si deve ritrovare e che mi appartiene. Mi oppongo, combatto, litigo anche - ha aggiunto - ma la campagna elettorale è una querelle politica e accetto la sconfitta con serenità. La mia proposta è stata il risultato di coesione e compattezza. Quando ho accettato la candidatura volevo lasciare soprattutto una prospettiva alla coalizione di centrosinistra. Ci auguravamo molto di più - ha detto - ma il risultato non è stato scarso».

E sul futuro del centrosinistra ha chiosato: «Sulla base di questo risultato soprattutto i giovani possono pensare che il centrosinistra non è morto. Il Pd deve ripartire da una rigenerazione della classe politica. Ho fatto il sindaco venti anni fa - ha aggiunto - quindi, non dico di essere stato un tappabuchi, ma sicuramente la mia candidatura non era una cosa prevista. Abbiamo avuto la sfortuna di avere dei compagni di cordata sui quali in alcuni momenti non si è potuto fare affidamento. È mancata certamente l'affluenza al voto in alcune sezioni del centro storico - ha concluso - Ciò è sintomo di un centrosinistra che è diventato un po' elitario e non coglie più il profilo popolare che il centrosinistra dovrebbe cogliere».

«Ringrazio il candidato sindaco Domenico Marzi per la battaglia a testa alta - ha commentato il segretario provinciale del Pd Luca Fantini - Abbiamo raggiunto un grande risultato, e ,anche se è mancata la rimonta, siamo contenti lavoro fatto. Il centrodestra sbandierava un risultato al 57%, in base a un sondaggio che ci vedeva sfavoriti. Abbiamo, invece, non solo raggiunto ballottaggio ma lottato punto a punto. Il Pd è primo partito e su questo il centrodestra dovrebbe interrogarsi. La campagna elettorale - ha concluso - è stata bellissima nonostante sia stata avvelenata dal clima che ha voluto creare centrodestra. Ora il Pd si riorganizza e si prepara pe regionali e politiche - ha concluso - sapendo che possiamo fare la differenza».

«Non bisogna dimenticare il grande lavoro che è stato fatto - ha detto Antonio Pompeo - Due mesi fa la coalizione di centrosinistra era inesistente e in due mesi abbiamo realizzato il Campo Largo».

«Il Campo Largo ha funzionato bene - gli fa eco il leader del Partito democratico Francesco De Angelis - In questa campagna elettorale c'è stato grande entusiasmo e non possiamo rimproverarci nulla. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - ha detto - La coalizione è cresciuta e dobbiamo guardare al futuro. Il Campo Largo ha funzionato. Il risultato c'è stato ed è stato importante».

«Sul livello nazionale c'è grande affermazione sia del Pd che del Campo Largo. L'alleanza che abbiamo costruito è un modello che deve andare avanti. Una forza riconosciuta». Così il consigliere regionale Mauro Buschini. «Ringrazio tutti coloro che hanno realizzato questa coalizione - ha detto - La campagna elettorale è stata bella e ricca di contenuti, siamo andati in finale abbiamo giocato una grande partita. Da questo si può e si deve ripartite, facendo un'opposizione attenta e scrupolosa - ha concluso -portando avanti l'unità e mettendo in campo tutte le energie per i prossimi appuntamenti».