Iniziato lo spoglio delle schede elettorali per il ballottaggio che vede Riccardo Mastrangeli e Domenico Marzi contendersi la carica di sindaco. Uno scrutinio velocissimo, che, stando ai dati parziali non ufficiali che arrivano dai comitati elettorali, vede Mastrangeli in vantaggio, con il 53,5%, contro un 46,5% di voti per Marzi, al 45% delle schede scrutinate.