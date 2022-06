Urne aperte fino alle 23 per il ballottaggio che vede in corsa per la fascia tricolore Riccardo Mastrangeli (centrodestra) e Domenico Marzi (centrosinistra). L'affluenza alle urne, aggiornata alle 19, è del 36,23%, per un totale di 13.351 votanti su 36.849 elettori.

Il 12 giugno, per il primo turno della consultazione, alla stessa ora l'affluenza era del 47,21%. Si registra, quindi, un calo quindi di quasi undici punti percentuali. Alla chiusura dei seggi si era arrivati al 66,84%. I due candidati sono giunti al secondo turno con il 49,26% voti per Mastrangeli e il 39,13% per Marzi.