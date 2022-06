Oggi il ballottaggio. Da questa mattina alle 7 fino alle 23 di stasera urne aperte per l'elezione al secondo turno del nuovo sindaco di Frosinone. Poi lo scrutinio. I due contendenti alla fascia tricolore ai seggi per votare. Domenico Marzi, il candidato di centrosinistra si è recato questa mattina in piazza VI dicembre, dove si trova la sezione 1, e ha votato alle 10:45. Ha votato in mattinata anche il candidato sindaco di centrodestra Riccardo Mastrangeli, presso il seggio ubicato nella scuola "Campo Coni".