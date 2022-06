Matteo Salvini è montato in sella per un giro in bici sulla nuova pista ciclabile di Frosinone, dallo stadio Benito Stirpe alla stazione. Il leader della Lega ieri ancora una volta in visita nel capoluogo, dopo l'intervento dello scorso 19 maggio al Dream Cinema per la presentazione delle liste della Lega e della civica di Ottaviani. Di nuovo, dunque, a sostegno della candidatura a sindaco di Riccardo Mastrangeli, questa volta guardando al ballottaggio. «Siamo arrivati oltre il 49% nella consultazione del 12 giugno - ha detto - Ora l'importante è che i cittadini sappiano che la partita non è finita, che non si è ancora vinto».



E ha invitato gli elettori del centrodestra a tornare alle urne: «Così si vince», ha commentato. «Sono di nuovo qui a sostegno di Riccardo Mastrangeli - ha aggiunto - perché a me piace presentarmi agli elettori, in questo caso ai cittadini di Frosinone, con le cose fatte, piuttosto che con quelle che si faranno, quindi piste ciclabili, spazi verdi per i ragazzi, musei, teatri, investimenti, riqualificazione di interi quartieri». Al suo fianco, oltre al candidato sindaco, il primo cittadino uscente e coordinatore provinciale della Lega, Nicola Ottaviani, che gli ha illustrato i progetti in essere per la riqualificazione della città e, in particolare, del quartiere Scalo.

Salvini ha poi affrontato alcuni temi di interesse generale, che nell'ultimo periodo destano la preoccupazione degli italiani, tra i quali il caro carburanti ed energia: «Oggi il problema degli italiani è che costa troppo fare la spesa e andare a lavoro - ha detto - Lo sconto sui carburanti verrà rinnovato per 25 centesimi al litro, ma noi chiediamo di fare di più». E, accennando alla recente scissione del Movimento 5 Stelle, ha aggiunto: «Non mi interessano le beghe dei Cinque stelle o del Pd, ma mi interessa aumentare lo sconto per benzina, luce e gas. Oggi in Consiglio dei ministri si è fatto un passo avanti, ma bisogna fare di più».

«Un grande onore per me avere per la seconda volta l'onorevole Salvini a dare sostegno alla mia candidatura - ha commentato Riccardo Mastrangeli - Ci dà la forza di andare avanti su questo percorso virtuoso e l'ener - gia per poter stimolare il nostro popolo e tutti gli elettori a continuare il percorso di cambiamento anziché riconsegnare questa nostra città a chi ha prodotto tanti disastri». Da sottolineare che per la seconda volta in poche settimane Nicola Ottaviani è riuscito a fare venire Matteo Salvini a Frosinone per la campagna elettorale.