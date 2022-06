Matteo Salvini sarà oggi a Frosinone, alle 17:30, per effettuare un giro in bici e provare la nuova pista ciclabile dalla rotatoria di viale Olimpia, presso il nuovo stadio comunale Benito Stirpe, fino a raggiungere la piazza dello Scalo, davanti alla chiesa della Sacra Famiglia. Alla fine del percorso incontrerà i giornalisti, per poi visitare alcuni luoghi di promozione della cultura del capoluogo.