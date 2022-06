Luca Frusone seguirà il ministro degli esteri Luigi Di Maio nel nuovo gruppo parlamentare che dovrebbe chiamarsi Insieme per il Futuro. L'anticipazione dell'Ansa ha trovato conferme. L'obiettivo è arrivare a 60 parlamentari tra Camera e Senato. Per costituire un gruppo a Montecitorio occorrono, in base al regolamento, 20 deputati. Luca Frusone è al secondo mandato come parlamentare ed è sempre stato molto vicino politicamente a Luigi Di Maio. I venti di scissione nel Movimento Cinque Stelle spirano ormai a velocità fortissima. Nel 2018 furono tre i parlamentari del Movimento Cinque Stelle eletti in provincia di Frosinone.

Ilaria Fontana, attuale sottosegretario di Stato al ministero della transizione ecologica, è schierata con Giuseppe Conte. Anche Enrica Segneri resterà nel Movimento. Non Luca Frusone però. Con il ministro degli esteri Luigi Di Maio dovrebbero andare anche tre sottosegretari e una viceministra. La contrapposizione tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio è frontale da giorni. A questo punto bisognerà vedere quali saranno i riflessi nei territori. Specialmente nella prospettiva delle politiche e delle regionali del prossimo anno. Ma adesso i riflettori sono tutti accesi sullo strappo all'interno del Movimento per capire quanti parlamentari seguiranno Di Maio.