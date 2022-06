«Ci viene segnalato un ritardo cronicizzato nei confronti di coloro che hanno rivolto richieste all'ufficio tecnico comunale sulle pratiche super bonus 110 per cento. Ci riferiamo al confronto tecnico volto ad verificare la conformità urbanistica dell'immobile per cui è stata rivolta la domanda. Il ritardo è ascrivibile all'indirizzo politico e, quindi, all'assenza dell'assessore di riferimento che possa determinare il personale ad un sollecito riscontro.

Vista l'elevata competenza degli uffici tecnici di Frosinone, non appena al governo della città solleciteremo le opportune iniziative volte a garantire rapidità nell'evasione delle istanze. La celerità della risposta amministrativa è sintomatica di efficienza e di ripresa dell'economia: sarà nostro impegno far ripartire decine di cantieri nei condomini, al momento in attesa, per iniziare una rigenerazione urbana guidata dalla transizione energetica». Così in una nota Marzi, candidato sindaco del "campo largo".