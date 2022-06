A sette giorni dal secondo turno in programma domenica 26 giugno, Mauro Vicano, candidato sindaco a capo di tre liste (Azione più due civiche) ha deciso: sosterrà Riccardo Mastrangeli.

"Chi mi conosce ha detto sa che le mie decisioni sono improntate sempre a una valutazione razionale dei fatti che non lascia spazio a ipotetici sentimenti personali di rancore o rivalsa.

Di conseguenza questa decisione è stata presa in coerenza con l'impostazione data insieme alle mie liste sin dall'inizio della campagna elettorale.

Tra la nostra coalizione e quella guidata da Riccardo Mastrangeli, dopo il ballottaggio, saranno individuate le più opportune modalità di collaborazione per contribuire alla buona amministrazione della città".